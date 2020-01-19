السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل وزير البيئة والموارد المائية السنغافوري



مكة المكرمة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في جدة اليوم، معالي وزير البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة مساجوس ذو الكفل والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية سنغافورة ، كما عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية سنغافورة لموسم حج 1441هـ.

عقب ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، مع وزير البيئة والموارد المائية اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من سنغافورة وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

ورحب معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بوزير البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة ، وقال: نسعد بخدمة ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, مقدمًا شكره لمعالي وزير البيئة والموارد المائية السنغافوري على التزام حجاج جمهورية سنغافورة بالأنظمة والتعليمات خلال موسم حج العام الماضي.

من جانبه قدم وزير البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة شكره وتقديره للعاملين في وزارة الحج والعمرة على حسن التنظيم والاستقبال والضيافة.

وقال : إن حج العام الماضي كان حجًا ناجحًا بامتياز وبشهادة جميع الحجاج السنغافوريين ابتدأ من الاستقبال في المطار وحتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح خلال موسم حج هذا العام.

// انتهى //

16:43ت م

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