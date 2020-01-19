السعودية اليوم / أكثر من 55 ألف طالب وطالبة ينتظمون على مقاعد الدراسة بمدارس منطقة الباحة



الباحة 24 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 19 يناير 2020م واس

انتظم أكثر من 55 ألف طالب وطالبة اليوم ، في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم ، مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

واستقبل قادة وقائدات المدارس والمعلمون والمعلمات الطلاب والطالبات في مشهد تربوي مميز ، يؤكد أهمية دور المؤسسات التعليمية وسمو رسالتها في رعاية وتربية وتعليم أبناء وبنات الوطن من خلال مدهم بالعلوم النافعة والقيم، والمهارات والخبرات اللازمة، وإعدادهم لمستقبل حافل بالنجاح والعطاء والجد والمثابرة.

وأكد المدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ، أن انطلاقة الدراسة كانت جادة ومتميزة ومنضبطة في مختلف المحافظات ، مشيراً إلى نجاح خطط استقبال الطلاب والطالبات والتي تمت وسط منظومة متكاملة من الخدمات التعليمية وبمتابعة ميدانية من القيادات التعليمية بما يقارب 400 مشرف تربوي ومشرفة تربوية عبر تنظيم حزمة من الجولات الإشرافية لدعم قادة وقائدات المدارس والوقوف على سير بداية الدراسة، ورفع التقارير الإشرافية اللازمة وتذليل الصعوبات ومعالجة المعوقات إن وجدت.

وأشاد بالبرامج التربوية التي نفذتها المدارس الرامية إلى تهيئة الطلاب والطالبات للدوام المدرسي بعد العودة من الإجازة، وإيجاد نوع من التجديد والتطوير داخل البيئة المدرسية بما ينسجم مع الأهداف التربوية والتعليمية للمدرسة ، مقدماً شكره للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس نحو استقبال الطلاب والطالبات وتعزيز ثقافة الانضباط في نفوسهم، والقيام بأفضل الممارسات المتميزة الهادفة إلى تعزيز مبادئ الشراكة المثمرة بين المدرسة والأسرة لتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الأبناء والبنات، حاثاً على المحافظة على الدوام والانضباط ، متمنياً للجميع عاماً مكللاً بالجد والمثابرة.

// انتهى //

16:06ت م

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