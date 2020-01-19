شاهد.. أحدث صورة لتركي آل الشيخ أثناء تواجده في أوروبا لإجراء عملية جراحية

نشر عدد من الإعلاميين ، صورة جديدة لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه خلال تواجده في أوروبا لإجراء عملية جراحية . وظهر آل الشيخ جالساً على كرسي يضع نظارة شمسية ، ويقف خلفه الإعلامي محمد آل طفيل الذي نشر الصورة معلقاً عليها : ” اسأل الله العلي القدير أن يشفي #تركي_ال_الشيخ وجميع مرضى المسلمين والمسلمات تقوم بالسلامة أبو ناصر”. كما نشر سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا نفس الصورة وعلق قائلاً : ” أسأل الله العلي القدير أن ترجع لوطنك وأهلك ومحبينك سالما معافى وما تشوف شر يا بوناصر” . فيما قال عبداللطيف آل الشيخ : ” الله يحفظك لكل محبيك و لأسرتك و ترجع لنا سالم غانم بإذن الله” .

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