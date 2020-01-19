السعودية اليوم / مرور الباحة ينفذ خطته المرورية بالتزامن مع عودة المدارس



الباحة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

نفذت إدارة مرور منطقة الباحة صباح اليوم, تزامناً مع عودة المدارس, خطتها المرورية لتسيير حركة الطلاب والطالبات من خلال تكثيف دوريات المرور في جميع المحاور الرئيسة والميادين والتقاطعات وشبكة الطرق بالمدينة والمحافظات, وتوزيع الورود والهدايا على الطلاب والطالبات والمركبات في شوارع, بمشاركة ضباط وأفراد الإدارة.

وبين مدير إدارة المرور بالباحة العقيد مسفر بن رداد الثبيتي أن إدارة المرور تهدف من خلال هذه الخطوة إلى مشاركة الإدارة التعليمية في رسم الفرحة والبهجة في نفوس الطلاب وكسر الحاجز النفسي وجو الرهبة في نفوس الأبناء.

وأفاد أن الإدارة دأبت على توزيع الهدايا والورود على الطلاب والطالبات كعادة سنوية للإدارة, مشيراً إلى أن أول يوم دراسي يكثف فيه العمل من جميع الطواقم العاملة في المرور من ضباط وأفراد.

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