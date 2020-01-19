مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. تأهب واستعداد وتحذيرات من الطقس

2020-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب أولياء الأمور انطلاق الفصل الدراسي الثاني غداً حيث يتوجه آلاف الطلاب والطالبات إلى مدارسهم بعد انتهاء إجازة منتصف العام، يحدوهم الأمل في مستقبل مشرق وواعد.

ويهتم أولياء الأمور مع بداية الدراسة بمعرفة حالة الطقس خاصة مع تدني درجات الحرارة في مختلف المناطق.

أمطار وتساقط البرد

وفي هذا السياق، توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على مناطق المملكة وبرودة في الطقس خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “خلال الـ ٢٤ ساعة القادمة من مساء اليوم السبت حتى يوم الأحد، ومتوقع هول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والقصيم والشمالية والباحة وشمال الرياض والشرقية وجنوب المدينة وغرب الجوف مع رياح”.

وأضاف الحصيني “لمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم ”باكر مدرسة”، والمتوقع أجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً غداً الأحد على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية”.

تدني درجات الحرارة

من جهته حذر الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية من موجة برد عنيفة تسمى “برد الأزيرق ” بسبب هبوب رياح قطبية .

Advertisements

وقال “الزعاق ” عبر “تويتر : : من المتوقع أن نستقبل موجة قطبية تتدنى معها الحرارة لمعدلات منخفضة من منتصف هذا الأسبوع وتؤثر على الشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية والغربية بتمرحل زحزاح إلى نهاية الأسبوع .

وأضاف : تسمى هذه الموجة عند أهالينا ببرد الأزيرق وسميت بذلك لزرقة وجه السماء أو زرقة الأجساد من البرد .

استعدادات وزارة التعليم

يذكر أن مدارس التعليم العام في المملكة تستقبل صباح يوم غدٍ الأحد؛ أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي.

وأكدت وزارة التعليم عن كامل استعداداتها لاستقبال الطلاب في مختلف مراحل التعليم، واكتمال كل التجهيزات المدرسية، وانتظام ٥١٦ ألف معلم ومعلمة في مدارسهم، مشددة على أهمية الانضباط المدرسي من أول يوم دراسي، وتفعيل لائحة المواظبة للطالب.

تأمين 147 مليون كتاب

وتشير إحصاءات التعليم إلى تأمين ما يزيد على 147 مليون كتاب مدرسي في مدارس المملكة، والمدارس السعودية في الخارج، وأنظمة التعليم الأخرى؛ بنسبة 100%، وتوزيعها على المدارس قبل وقت كافٍ من وصول الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في جميع إدارات التعليم.

ويشهد الفصل الدراسي الثاني هذا العام تأمين (6600) حقيبة رياضيات موزعة على إدارات التعليم؛ للاستفادة منها عملياً لتدريس المادة، إضافة إلى تركيب مختبرات العلوم للمدارس والتأكد من جاهزيتها.

وتابعت وزارة التعليم تأمين كل التجهيزات المدرسية لغرف المعلمين والمعلمات، والمختبرات المدرسية، والمكاتب الإدارية، إلى جانب تجهيز غرف مصادر التعلم في جميع مدارس المملكة.

تأمين الفصول الذكية

واكتمالاً للتجهيزات الميدانية؛ تم تأمين الفصول الذكية (2520) فصلاً ذكياً موزعة على إدارات التعليم؛ كفصول معززة بالتقنية ومجهزة لتزود المعلمين والطلاب بأشكال جديدة من أجهزة الحاسب، والوسائط، وأجهزة العرض والتحكم، وتخلق فرصاً جديدة للتعليم والتعلم، من خلال دمج تقنية الشبكات وتقنية الصوت والصورة والتقنية الرقمية، كما تم تأمين (6625) فصلاً تشاركياً لجميع إدارات التعليم وفق آلية العمل التعاوني التي تتطلبها المرحلة الأولية.

وفي النقل التعليمي أكملت الإدارات المعنية استعداداتها لتجهيز الحافلات المدرسية وصيانتها قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث تتيح وزارة التعليم أكثر من 25 ألف حافلة ومركبة، تستهدف 18 ألف مدرسة.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







