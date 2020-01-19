تركي بن طلال سيرة ومسيرة وأعمال تسبق الأقوال

المتأمل لسيرة الأمير تركي بن طلال يجد خطوطا عريضة حول سيرته ومسيرته، تحمل بين سطورها وطياتها كما كبيرا من الإنجازات والمهام والأعمال التي لا يمكن لمنصف إنكارها أو حصرها، وتتوالى الأيام لتسجل الإنجاز تلو الإنجاز والعمل المتواصل، الذي تعجز الأقلام عن تسطيره.
أمير عسير في سطور
الابن الرابع من الذكور، للأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود
والدته الأميرة موضي بنت عبد المحسن العنقري
المؤهلات العلمية
بكالوريوس في العلوم السياسية
أكاديمية ساندهيرست الحربية البريطانية
كلية طيران الجيش الولايات المتحدة الأمريكية
الدكتوراه الفخرية من جامعة عمان العربية «الأردن"
دورات مدنية وعسكرية في مجالات القيادة
مهام كان يشغلها
الممثل الشخصي للأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود
عميد طيار بالقوات المسلحة السعودية
رئيس مجلس أمناء مؤسسة مينتور العربية للوقاية من المخدرات
رئيس الهيئة الاستشارية لمباني الجامعة العربية المفتوحة
المشرف العام على مبادرة نلبي النداء الإغاثية
نشاطات أخرى
يرأس الهيئة الإشرافية لمباني الجامعة العربية المفتوحة، والتي نفذت خمس جامعات في خمس دول عربية:
المملكة العربية السعودية
الكويت
البحرين
الأردن
مصر
يجري الإشراف على تنفيذ ثلاثة مبان أخرى لها
مؤتمرات دولية
المشاركة وتقديم ورقة عمل في ندوة أمين الريحاني )مد الجسور بين الشرق والغرب( / واشنطن .2002
رعاية وإلقاء كلمة في مؤتمر الطاقة المائية والبيئة / بيروت 2002
مشاركة وإلقاء كلمة في مؤتمر الخليج السابع للمياه /الكويت .2005
مؤتمر صحة الطفل العربي / الرياض 2007 .
إلقاء كلمة في الجلسة الخاصة بالمياه بالمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط / دافوس 2008 .
الكلمة الافتتاحية بمؤتمر العمل الإنساني / الأردن .2014
الكلمة الافتتاحية لمؤتمر قمة البوسفور السابع-إسطنبول/تركيا .2016
مبادرات وطنية
إتمام مساعي الصلح بين القبائل في قضايا القصاص تجسيد ملحمة فتح الرياض من خلال مشروع بوابة الرياض وترميم قصر العناقر التاريخي بثرمداء وغيرها.
قاد عملية إغاثية عاجلة للأخوة الفلسطينيين شاركت بها عدة منظمات دولية وعربية ومحلية، نتج عنها زيارته للأراضي المحتلة وصلاته في المسجد الأقصى.
إغاثة برية للجمعيات الأهلية إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو 2006
إغاثة إبان الهجوم الإسرائيلي على غزة في يناير 2009 ونقل مواد الإغاثة الطبية والجرحى وإدخال الإعاشة للمتضررين وقت العدوان.
مبادرة نلبي النداء لإغاثة اللاجئين السوريين )حصل بموجبها على جائزة الشخصية العربية المتميزة في العمل الإغاثي(.
حصل على تكريم أمير منطقة الرياض للمشاركين بمشاريع «مبادرة ثمين » لتدعيم التراث العمراني بالمنطقة.
أكثر من 30 مبادرة في عسير
مقالات
«إدارة الأزمات.. أليست ضرورة » جريدة الاقتصادية العدد 2563
«إليكم أقول..غير معقول » عكاظ العدد 12410
«وطني في عيون أولمبياد أثينا.. أشياء أكبر من الرياضة » الاقتصادية العدد 4064
«رحلة أثرية لغار الإمام تركي بن عبدالله » الشرق الأوسط العدد 8262
«أخ في الإيمان.. ونظير في الخلق » النهار اللبنانية العدد 23240
الحالة الاجتماعية
متزوج وله من الأبناء الأمير عبدالعزيز والأميرات العنود، علياء، عبير، والجوهرة
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