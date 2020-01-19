2109 أطنان نفايات منزلية ومخلفات يوميا بالأحساء

كشفت الأرقام الإحصائية في الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات في أمانة الأحساء، المعدل اليومي لحجم النفايات المنزلية والمخلفات الإنشائية التي تم رفعها بواقع 2109 أطنان يوميا خلال العام الميلادي الماضي على مستوى حاضرة الأحساء، بواقع 837 طنا من النفايات المنزلية، و1272 طنا من المخلفات الإنشائية. وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن ذلك يأتي امتدادا لتنفيذ مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، وضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية ومتابعة تجاوزات مقاولي الإنشاءات، خاصة في المنازل تحت الإنشاء، وكذلك المشاريع الخدمية والبلدية، والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات واللوائح المتعلقة بالسلامة الإنشائية وتأمين وسائلها، حفاظا على سلامة العابرين والعاملين.



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