السعودية | وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعلن عن فتح باب النقل بين مراكز الرعاية النهارية للفصل الدراسي الثاني

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعلن عن فتح باب النقل بين مراكز الرعاية النهارية للفصل الدراسي الثاني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:11 مساءً, 18 يناير 2020 م المناطق _ الرياض أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن فتح باب النقل بين مراكز الرعاية النهارية للفصل الدراسي الثاني، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 24 جمادى أول 1441هـ .

وتدعو الوزارة جميع المستفيدين المسجلين في خدمات مراكز الرعاية النهارية، والراغبين في النقل ما بين المراكز، إلى الدخول إلى الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة، حيث ستكون الخدمة متاحة إلكترونيًا فقط على الرابط التالي: eservices.mlsd.gov.sa .

ونوهت الوزارة الراغبين بالنقل إلى سرعة إنهاء الطلب واستكمال إجراءاته، وذلك قبل تاريخ 6 / 6 / 1441 هـ.

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