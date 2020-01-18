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شكرا لقرائتكم حقيقة وصول الأغنام الرومانية إلى السوق السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حقيقة وصول الأغنام الرومانية إلى السوق السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تداول بعض المواطنين أخبارًا غير موثقة عن وصول أول إرسالية من الأغنام الرومانية إلى المملكة، بعد رفع الحظر عنها.
ومع البحث عن أصل الخبر تبين أن هذه الشائعة مستندة إلى تغريدة قديمة لوزارة البيئة والزراعة والمياه بتاريخ 16/ 2/ 1439هـ، على أن يتم وصول أول دفعة يوم 30/ 12/ 2018م.
وتم تداول الخبر خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على أنه تصريح جديد لكن لم يثبت صحة هذا الخبر.
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