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حقيقة وصول الأغنام الرومانية إلى السوق السعودية

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2020-01-18

حقيقة وصول الأغنام الرومانية إلى السوق السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

تداول بعض المواطنين أخبارًا غير موثقة عن وصول أول إرسالية من الأغنام الرومانية إلى المملكة، بعد رفع الحظر عنها.

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ومع البحث عن أصل الخبر تبين أن هذه الشائعة مستندة إلى تغريدة قديمة لوزارة البيئة والزراعة والمياه بتاريخ 16/ 2/ 1439هـ، على أن يتم وصول أول دفعة يوم 30/ 12/ 2018م.

وتم تداول الخبر خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على أنه تصريح جديد لكن لم يثبت صحة هذا الخبر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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