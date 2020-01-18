حقيقة وصول الأغنام الرومانية إلى السوق السعودية

2020-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تداول بعض المواطنين أخبارًا غير موثقة عن وصول أول إرسالية من الأغنام الرومانية إلى المملكة، بعد رفع الحظر عنها.

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ومع البحث عن أصل الخبر تبين أن هذه الشائعة مستندة إلى تغريدة قديمة لوزارة البيئة والزراعة والمياه بتاريخ 16/ 2/ 1439هـ، على أن يتم وصول أول دفعة يوم 30/ 12/ 2018م.

وتم تداول الخبر خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على أنه تصريح جديد لكن لم يثبت صحة هذا الخبر.

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