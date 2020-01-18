السعودية | أكاديمي سعودي يدعو لإنشاء تلفريك لغار حراء وثور في مكة

شكرا لقرائتكم أكاديمي سعودي يدعو لإنشاء تلفريك لغار حراء وثور في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر عدد من المهتمين "جبل النور" الذي يقع فيه غار حراء من المعالم الأثرية والتاريخية، والتي يرون العناية بها، نظير اهتمام العديد من ضيوف الرحمن لزيارة عدد من المواقع التاريخية المرتبطة بأحداث العهد الإسلامي وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة أيام هجرته.

أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى، مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة دراة الملك عبدالعزيز الدكتور فواز الدهاس، دعا إلى إزالة جميع المباني العشوائية المحيطة بجبل النور وجبل ثور لإنشاء مرافق خدمية ومواقع إرشادية ومطاعم وغيرها لخدمة قاصدي غاري حراء وثور.

وأكد على ضرورة انشاء تلفريك وسلالم كهربائية في الجبلين وذلك لسهولة وصول المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام إلى الغارين لكيلا يحدث أي حوادث انزلاقات أو سقوط لسالكي الطرق الجبلية المتجهة للغارين، مع ضرورة التوعية والمراقبة بعدم وجود أي مخالفة شرعية يمارسها زوار الجبل.

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وقال الدكتور الدهاس خلال حديثه لـ "العربية.نت"، أن غار ثور هو الغار الذي آوى رسول الله وصاحبه عندما عزم على الهجرة إلى المدينة المنورة، ويقع هذا الغار أعلى جبل ثور في جنوب مكة المكرمة، ويرتفع عن سطح البحر نحو 759 متراً، ويقع إلى جهته الشمالية جبل يعرف في كتب الجغرافيا الإسلامية بجبل أكحل، وهو يقع في سهل وادي المفجر شرقاً وبطحاء قريش غرباً، ويفصله عن باقي جبال مكة فج.

وأضاف: أما غار حراء فهو عبارة عن فجوة بابها باتجاه الشمال، طوله أربعة أذرع، وعرضه ذراع وثلاثة أرباع الذراع، يتسع للرجل البدين ويقف فيه الرجل الفارع ويتسع لبضعة رجال، والداخل للغار يكون متجهاً للكعبة مباشرة، ويتسع الغار لخمسة أشخاص جلوساً وارتفاعه قامة متوسطة. ويشرف جبل النور على أباطح مكة ويبعد عن المسجد الحرام نحو 10 كلم، وهو متميز بتشكيله الصخري الذي لا تخطئه أعين القاصدين خصوصا المتجهين إلى مدينة الطائف عبر طريق السيل الكبير.

فقد احتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنوات طويلة قبل تلقيه الأمر الرباني بالرسالة. وما زاد في خصوصيته أنه الموضع الذي استقبل فيه الرسول أول تكليف إلهي بالنبوة، عندما بلغه بذلك جبريل عليه السلام، فهو مهبط الوحي والقرآن الكريم. ويُقبل حجاج بيت الله الحرام لمشاهدة غار حراء لاستشعار جلال الذكرى وعبق المكان.