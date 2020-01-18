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توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدًا

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2020-01-18

توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة، قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.

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كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولم تستبعد الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصياح الباكر على مرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال وغرب المملكة.

من جهة أخرى من المتوقع أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي ووسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 42 كم/ ساعة، في حين ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الخليج العربي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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