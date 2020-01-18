شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. 35 شكوى تحرش جنسي في المراكز الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة الرياضة الهندية عن إنها تلقت 35 شكوى بالتحرش الجنسي يدعي مقدموها أنهم تعرضوا لهذا النوع من المضايقات في مراكز التدريب الوطنية في البلاد خلال الفترة ما بين 2011 و2019.

وأشارت الوزارة إلى أن 27 من هذه الشكاوى تقدم رياضيون ضد مدربيهم قائلين إنهم تعرضوا لذلك في مراكز التدريب التي تديرها سلطة الرياضة الهندية.

وقالت وزارة الرياضة في بيان "حتى الآن فرضت عقوبات على 14 شخصا بعد ثبوت إدانتهم في حين لا تزال التحقيقات جارية في 15 قضية أخرى. أما بقية القضايا فإما برأت المحاكم المختصة المشتبه بهم فيها أو لم يتسن إثبات حدوث المخالفات."

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وقال كيرين ريجيجو وزير الرياضة الهندي إنه طلب من سلطة الرياضة الهندية إكمال التحقيقات في القضايا المعلقة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

وأضاف المسؤول الهندي في بيان "لا نتسامح مطلقا مع التحرش الجنسي في المراكز التابعة لسلطة الرياضة الهندية. سيتم الانتهاء قريبا من التحقيقات التي لا تزال مستمرة.

"سنعمل على زيادة فاعلية النظام الحالي المخول بمواجهة التحرش الجنسي وحماية رياضيينا."