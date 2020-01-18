السعودية اليوم / وزير التنمية الريفية الموريتاني يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعية



نواكشوط 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس

التقى وزير التنمية الريفية الموريتاني، الدي الزين، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعية،" الفاو" شو دونيو، بمدينة برلين الالمانية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الدولي الـ 12 حول التغذية والزراعية .

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم، انه تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين موريتانيا ومنظمة " الفاو"، وسبل تطويره، خاصة في مجال التنمية الريفية .

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