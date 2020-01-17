شكرا لقرائتكم إمارة عسير تنفي التوجيه بنشر أسماء وأرقام المسؤولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-17 إمارة عسير تنفي التوجيه بنشر أسماء وأرقام المسؤولين متابعات الخليج 365 - عسير نفى المتحدث باسم إمارة منطقة عسير صحة ما تم تداوله حول توجيه أمير المنطقة بنشر أسماء وأرقام المسؤولين والقضاة والمشايخ والأعيان؛ وإلزامهم بالرد على أي اتصال يردهم.

وأكد المتحدث أن الإمارة والإدارات الحكومية تستقبل الشكاوى والاقتراحات وطلبات المواطنين عبر القنوات الرسمية المتاحة والمعروفة. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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