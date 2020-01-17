السعودية اليوم / بلدية تثليث تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على المحلات التجارية



ظهران الجنوب 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس

نفذت بلدية محافظة تثليث أمس, جولات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية التي تتعلق بصحة المستهلك, ضمن "حملة الرقابة الصحية" التي تنفذها البلدية.

وتهدف الجولات التفتيشية والرقابية للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلك، من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من نظافة المكان، وسريان رخصة المنشآت والشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.

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16:45ت م

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