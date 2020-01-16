طريقة تحديث البيانات في حساب المواطن

2020-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتواصل عملية تحديث البيانات في حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج وذلك وفق التأكيد الذي أعلنه اليوم متحدث البرنامج بضرورة استكمال كافة المرفقات وتحديث البيانات قبل يوم 25 يناير الجاري.

خطوات تحديث بيانات حساب متابعات الخليج 365

ويتم تحديث بيانات حساب متابعات الخليج 365 من خلال الخطوات التالية :

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الدخول على بوابة حساب متابعات الخليج 365 الإلكترونية

الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب

تحديث البيانات ثم اختيار التالي حتى إكمال جميع الخطوات

وتشمل خطوات التحديث، تحديث كل من البيانات العامة والعنوان وبيانات التابعين والإفصاح عن الدخل والحساب البنكي وغيرها من البيانات التي قد يطرأ عليها أي تغيير ثم الموافقة على التعهد بصحة البيانات ثم الإرسال.



وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أكد أن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة والتي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقاً إلى جانب رفع كفاءة الدعم.

ودعا المتحدث الرسمي للبرنامج المستفيدين ممن لديهم مستندات منتهية الصلاحية كمستند إثبات استقلالية المسكن إلى ضرورة إعادة رفعها بتاريخ حديث قبل يوم 25 يناير حتى يتم دراستها للدخول في دورات الأهلية “القادمة “من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج (هنا) والدخول على صفحة إدارة المرفقات وحذف المستند المنتهي صلاحيته وإرفاق مستند جديد سارٍ المفعول، وذلك حتى لا تتأثر أهليتهم في البرنامج.

وأفاد القحطاني بأن البرنامج يتحقق من صحة البيانات عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومطابقتها بما أفصح عنه في البوابة للتأكد من معايير استحقاق المستفيدين، مشيراً بأن عدم تحديث المستفيدين لبياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج عنه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.

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