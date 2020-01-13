«البيئة»: انتهاء إجراءات تصدير التمور السعودية إلى أستراليا

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن الوزارة استكملت الإجراءات المطلوبة لتصدير التمور السعودية إلى أستراليا.
وقال العيادة، عقب لقاء بوفد من هيئة التجارة والاستثمار الأسترالية، إن المملكة أنهت كل ما يتعلق بالصحة النباتية وإجراءات النقل والتخزين تمهيدًا لتصدير التمور المحلية.
وأشار إلى أن السوق الأسترالية تعتبر من أهم الأسواق العالمية التي تستهدفها المملكة في تسويق التمور، إذ تعمل الوزارة على إطلاق معرض للتمور السعودية في أستراليا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020، مبينًا أن الإحصاءات تشير إلى أن 19 دولة تتنافس في التصدير لأستراليا؛ حيث استوردت خلال عام 2018 أكثر من 8000 طن من التمور، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 450 مليون ريال.
وأكد العيادة، أن جودة التمور المحلية تؤهل السعودية لأن تكون في أعلى قائمة الدول المصدرة على مستوى العالم.
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