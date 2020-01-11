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فيديو.. السلطان هيثم بن طارق يشارك بتشييع جنازة قابوس بن سعيد
في الجامع الكبير بالعاصمة مسقط
متابعات الخليج 365 - الرياض
شارك السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم السبت، في صلاة الجنازة على السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وذلك بالجامع الكبير بالعاصمة مسقط.
وتم تشييع جنازة السلطان الراحل الذي توفي مساء أمس الجمعة عن عمر ناهز 79 عامًا، حيث اصطفّ المواطنون في الشوارع لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان السلطان قابوس.
وذكر التلفزيون الرسمي العماني –عبر حسابه بتويتر- اختيار السلطان هيثم بن سعيد آل سعيد، سلطانًا للبلاد.
وأدّى السلطان هيثم بن طارق، اليمين القانونية أمام مجلس عمان، سلطانًا لعمان، بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان.
وأعلن ديوان البلاط السلطاني، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، قائلًا -في بيان له نشرته وكالة الأنباء العمانية-: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن وجليل الأسى؛ ممزوجين بالرضا التامّ والتسليم المطلق لأمر الله، ينعى ديوان البلاط السلطاني المغفور له -بإذن الله تعالى- مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظَّم”.
وتابع البيان: “وإذ يُعلن ديوان البلاط السلطاني، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العامّ والخاصّ لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة”.
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