شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ترامب يتخلى رسميًا عن حماية السعودية ودول الخليج ويعطي إيران الضوء الأخضر لتفجير المنطقة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد الضربات الإيرانية على أهداف للولايات المتحدة في العراق، أن أيام التسامح مع إيران انتهت، لكن بلاده لا تريد استخدام القوة العسكرية.

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وأضاف ترامب: لم نعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط لأننا أكبر منتج للنفط والغاز في العالم.

وهو ما اعتبره محللون ، تخلي رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية، عن حلفائها في الخليج، ودول المنطقة.، وربما ابتزاز جديد، لحلب المزيد من الأموال الخليجية.

واعتبر محللون، أن هذا التصريح، ربما يأتي ضمن سياسة أمريكية، لمنح إيران الضوء الأخضر، لضرب دول خليجية، ما سيدفع بتلك الدول، لتقديم تنازلات أخرى للولايات المتحدة الأمريكية مقابل حمايتها.

وجا في تصريحات ترامب: لا إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين بسبب الهجوم الإيراني على قاعدتي عين #الأسد وأربيل.

ترمب: لا إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين خلال الهجوم الإيراني على قاعدتي عين #الأسد وأربيل.

ترمب: دول العالم تحملت سلوك #إيران المزعزع للاستقرار في العالم وقد ولّى زمان هذا السلوك.

ترمب: قتلنا قاسم سليماني الإرهابي رقم 1 في العالم وهو مسؤول عن مقتل وجرح الآلاف من جنودنا.

ترمب: سليماني أدار الهجوم الأخير الذي أدى لمقتل أمريكي بالعراق ودبر الهجوم على السفارة الأمريكية ببغداد.

ترمب: سنفرض مزيدا من العقوبات الاقتصادية على #إيران حتى تعدل من سلوكها.

ترمب: إيران مولت الإرهاب من خلال الأموال التي حصلت عليها من خلال الاتفاق النووي.

ترمب: خطة العمل الشاملة ينتهي مفعولها في المستقبل القريب وهو ما يعطيها فرصة لمحاولة إنتاج سلاح نووي.

ترمب: يجب أن نعمل مع القوى الكبرى على صياغة اتفاق جديد مع #إيران كي يكون العالم أكثر أمنا.

ترمب: لا سلام في المنطقة طالما استمرت #إيران في سلوكها الحالي.

ترمب: سأطلب من حلف النيتو أن يضطلع بدور أكبر في الشرق الأوسط.

ترمب: لم نعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط لأننا أكبر منتج للنفط والغاز في العالم.

ترمب: القضاء على خطر تنظيم الدولة هو الأولوية في الوقت الحالي.

ترمب: الولايات المتحدة تسعى للسلام مع كل من يرغب في تحقيقه.

ترمب: الولايات المتحدة لا ترغب في استخدام القوة العسكرية وقوتها الاقتصادية هي أفضل رادع.

ترمب: يجب أن نعمل مع القوى الكبرى على صياغة اتفاق نووي جديد مع #إيران كي يكون العالم أكثر أمنا.