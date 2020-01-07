فيديو .. بسبب هذه المحاورة القبض على شاعر وصف أهالي إحدى محافظات المملكة بالخيانة

︎ . قالت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية بمنطقة الرياض أوقفت مساء اليوم شاعرًا بعد تداول فيديو مصوَّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه إلقاء الشاعر قصيدة شعبية في مناسبة عامة، تنطوي على وصف أبناء إحدى المحافظات بالخيانة.

وكانت النيابة قد أصدرت النيابة العامة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض عليه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.





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