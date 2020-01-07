السعودية | نزلاء "تأهيل جازان" يفاجئون ممرضهم بحضور حفل زواجه

شكرا لقرائتكم نزلاء "تأهيل جازان" يفاجئون ممرضهم بحضور حفل زواجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاجأ عدد من نزلاء مركز تأهيل لذوي الإعاقة في جازان ممرضهم بحضورهم لمشاركته فرحته يوم زفافه. وحضر نزلاء "مركز التأهيل الشامل" في منطقة جازان (جنوب غربي السعودية) حفل زفاف الممرض حامد حمد حربان الذي يعمل برعايتهم في المركز منذ خمس سنوات. وارتدى النزلاء لباس المناسبات وأصروا على إدارة المركز للسماح لهم بالمشاركة في حفل زفاف الممرض. هذا الأمر دفع المركز لتأمين سيارات خاصة لنقلهم لقاعة الأفراح. وقد لاقى حضور النزلاء لحفل الزفاف تقدير جميع الضيوف وأقارب العريس الذين شاركوهم الفرحة بالتقاط الصور التذكارية.

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