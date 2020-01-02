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عدن - ياسمين التهامي - نعت مذيعة الجزيرة، علا الفارس، زميلتها الإعلامية الراحلة نجوى قاسم المذيعة بقناة العربية الحدث .

وكتبت الفارس في تغريدة رصدها "بويمن" : رحم الله الزميلة الإعلامية نجوى القاسم ... و اسكنها فسيح جنانه، و الهم ذويها جميل الصبر و السلوان".

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مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس‘‘ تنعي إعلامية العربية ‘‘نجوى قاسم‘‘ بكلمات مؤثرة.. وهكذا جاءها الرد المزلزل (شاهد)

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ورد عليها أحد متابعيها بالقول: "أشهد الله إن ما في إعلاميات متمكنات إلا نجوى قاسم وعلا الفارس.. رحلت نجوى وبقيت علا".

يذكر أن الإعلامية نجوى قاسم قد وافتها المنية صباح اليوم، ما تسبب صدمة في الوسط الإعلامي، بعدما أعلن مالك الروقي مدير أخبار "Mbc " بالسعودية.

وكانت قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث.

كما غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان،وعملت 11 عاما في تليفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.