ما هو اختبار الرخصة المهنية بديل كفايات المعلمين ؟

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم أن اختبار الرخصة المهنية سيكون بديلاً عن اختبار كفايات المعلمين والمعلمات ذلك بعد صدور لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، واعتماد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

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أهداف اختبار الرخصة المهنية

وأعلنت الهيئة على لسان متحدثها الرسمي، نايف بن مونس العبدلي، اليوم أن اختبار الرخصة المهنية سوف يسهم في رفع جودة أداء المعلم وفق المعايير المهنية ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، كما يحفز على التطوير المهني للمعلمين والتعلم الذاتي، إضافة إلى أنه يطبق عمليًا المعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة، مما يضمن استيفاء المعلم للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

وبين العبدلي أن الهيئة ستعلن لاحقًا عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، وذلك بعد صدور قرار وزارة الخدمة المدنية بتأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري ليكون بتاريخ 10/ 11/ 1441هـ ، الموافق 1/7/2020م.

وأشار إلى أن مقياس كفايات المعلمين والمعلمات دخل حيز التنفيذ منذ 11 عاما في عام (1430هـ) على المتقدمين لمهنة التدريس، وعلى المتقدمات في عام (1434هـ)، ويقدم لصالح وزارتي التعليم والخدمة المدنية، لقياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها للمتقدمين للمهنة، بما تشتمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.

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