شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وفاة مذيعة قناة العربية نجوى قاسم قبل قليل.. والسبب صادم! شاهد ‘‘آخر فيديو‘‘ لها هز المشاعر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفيت اليوم الخميس مذيعة العربية الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم عن عمر يناهز ال52 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة.

وقبل أقل من يومين كانت الراحلة نجوى قاسم غردت متفائلة بالعام الجديد:“يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان.“

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عاجل : وفاة مذيعة قناة العربية نجوى قاسم قبل قليل.. والسبب صادم! شاهد ‘‘آخر فيديو‘‘ لها هز المشاعر



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ونعى الراحلة عدد كبير من زملائها في الحقل الإعلامي وسط صدمة وذهول لرحيلها المفاجئ، حيث كتب مدير قناة العربية السابق والسفير السعودي في الإمارات تركي الدخيل: ”وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة #نجوى_قاسم… وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية… وداعاً صديقة الجميع… رحمة الله عليك رحمة واسعة… إنا لله وإنا إليه راجعون.“

وكتب المغرد السعودي البارز عبدالرحمن اللاحم:“يوم حزين .. فاجعة وفاة أيقونة الإعلام #نجوى_قاسم رحمها الله رحمة واسعة والهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.“

واشتهرت نجوى قاسم في العالم العربي منذ انتقالها إلى قناة العربية في العام 2004 بعد سنوات طويلة من العمل في قناة المستقبل اللبنانبة.