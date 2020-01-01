السعودية في 2019.. نجاحات متعددة تعزز مكانة المملكة وتبدد مؤامرات الخصوم

كان عام 2019، عامرًا بالأحداث الداخلية في المملكة العربية السعودية، اقتصاديًّا، وسياسيًّا، ودبلوماسيًّا، وأمنيًّا، وسط تحركات متسارعة من كل المؤسسات المعنية، كلّ في تخصصه، لدعم وتفعيل رؤية القيادة، وتحويل محطّات رؤية المملكة 2030، ما دفع المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى الإشادة بجهود المملكة، التى تعرضت لحملة مسمومة من دوائر مشبوهة معروفة بعدائها للخطوات الناجحة التى تنفّذها المملكة، غير أن المملكة بادرت (3 يناير) بقرار من النائب العامّ بعقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، التي حاول البعض أن يصنع منها «قميص عثمان»، للنيل من المملكة، وقبل أن يلملم العام أوراقه، حقّقت رئاسة أمن الدولة ضربة جديدة ضد الإرهاب، وأثبتت أنها العين الساهرة (مع الجهات المعنية) على أمن المواطنين والمقيمين، حيث نجحت (29 ديسمبر) في إحباط محاولة إرهابية لتفجير سيارة مفخخة في الدمام، وهى العملية التى قتل خلالها الإرهابيان: أحمد عبدالله سويد، وعبدالله حسين النمر، وإلقاء القبض على مطلوب ثالث.

وإلى أبرز المحطات الهامة التى عاشتها المملكة خلال 2019:

يناير:

03 يناير

- صدور بيان من النائب العامّ بالمملكة العربية السعودية بشأن عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم (11).

9 يناير

- رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية تعلن الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك والاستدلال على وكر الإرهابيين في عملية استباقية بمحافظة القطيف والقضاء على (6) منهم والقبض على أحدهم.

25 يناير

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-يبعث وفدًا وزاريًّا سعوديًّا إلى جمهورية السودان الشقيقة، تضامنًا معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

28 يناير

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يدشن في الرياض، "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"؛ الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

29 يناير

- الجهود المشتركة لقيادة التحالف والمبعوث الأممي إلى اليمن تنجح في استعادة الأسير السعودي الجندي الأول موسى بن شوعي عواجي. لدى المليشيا الحوثية الذي يعاني من تدهور حالته الصحية.

فبراير

05 فبراير

- أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إطلاق القمر السعودي الأول للاتصالات (SGS-1)، بنجاح من مركز غويانا الفرنسي للفضاء على متن الصاروخ "أريان 5"، الذي وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على القطعة الأخيرة له بعبارة "فوق هام السحب".

14 فبراير

- وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وبريطانيا وأمريكا يؤكدون بعد اجتماعهم في العاصمة البولندية وارسو، لبحث الوضع في اليمن. التزامهم بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن وأن إيران تزعزع استقرار اليمن وتمده بالتمويل غير المشروع والصواريخ البالستية.

17 فبراير

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يصل إلى إسلام آباد، في زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية.

19 فبراير

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى نيودلهي في زيارة رسمية لجمهورية الهند.

20 فبراير

- فخامة الرئيس السيد رام نات كوفيند رئيس جمهورية الهند يستقبل في القصر الرئاسي في نيو دلهي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي.

- دولة رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يعقدان اجتماعًا ويحضران توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم والإعلان عن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

21 فبراير

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى بكين في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية.

22 فبراير

- فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين.

23 فبراير

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يعقدان في شرم الشيخ، اجتماعًا ثنائيًّا جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

26 فبراير

- أعلن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العامّ على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019م.

مارس

07 مارس

- جامعة الدول العربية تكرّم صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله"، تقديرًا لجهوده في دعم قضايا حقوق الطفل في دول المنطقة العربية.

25 مارس

- صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، يوقع في الرياض مذكرة تفاهم، مع الممثل الخاص للأمين العامّ للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا، لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح في اليمن.

- المملكة العربية السعودية ترفض وتستنكر الإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

27 مارس

- أرامكو السعودية تعلن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال سعودي.

28 مارس

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل إلى الجمهورية التونسية الشقيقة في زيارة رسمية، تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم من أخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، كما يرأس -رعاه الله- وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثلاثين.

29 مارس

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفخامة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية يشهدان توقيع اتفاقيتين بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، ويتقلّد رعاه الله الصنف الأكبر من وسام الجمهورية ويسلم فخامة الرئيس التونسي قلادة الملك عبدالعزيز.

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفخامة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، يُطلقان -في قصر قرطاج بالعاصمة تونس- ثلاثة مشروعات بالجمهورية التونسية.

إبريل

02 إبريل

- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر طائرتين بدون طيار معادية كانتا باتجاه مدينة خميس مشيط.

03 إبريل

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يصل إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة أخوية استجابة لدعوة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

- بدأ وفد اقتصادي سعودي رفيع يضم (7) وزراء، وعشرات من ممثلي الوزارات والفعاليات الحكومية والشركات الخاصة زيارة رسمية للعراق.

- أعلن رئيس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي-العراقي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بناء مدينة رياضية لأبناء العراق هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتقديم قرض من المملكة للعراق بمبلغ مليار دولار للمساهمة في تنميته لتكون المملكة شريكًا أساسيًّا في نهضة العراق.

04 إبريل

- افتتاح قنصلية المملكة العربية السعودية في بغداد.

- المملكة العربية السعودية تُبلغ مجلس الأمن باعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار معادية كانتا باتجاه مدينة خميس مشيط، وفقًا لقواعد الاشتباك.

07 إبريل

- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض طائرة بدون طيار معادية كانت باتجاه منطقة عسير وتدمرها.

08 إبريل

- المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تخصصان 200 مليون دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الإنسانية العاجلة في اليمن.

17 إبريل

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يستقبل في قصر اليمامة بالرياض، دولة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

- شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ودولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي، في قصر اليمامة بالرياض، توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.

18 إبريل

- المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية تؤكّدان في بيان صحفي بمناسبة زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية العراقية، العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية، وأهمية استثمار الإرث السياسيّ والتاريخيّ والدينيّ.

- مجلس الأمن ينوّه بإعلان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات مساهمتهما بـ200 مليون دولار للإغاثة الإنسانية لليمن في رمضان.

21 إبريل

- المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، تعلنان تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمال مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

- رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية تتمكن من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، حيث قامت مجموعة إرهابية بمحاولة اقتحام المركز، وقد تصدّت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعًا وعددهم أربعة إرهابيين.

25 إبريل

- الهيئة العامة للرياضة تعلن استضافة المملكة العربية السعودية في الفترة من 5-17 يناير 2020م المقبل، لسباق داكار العالمي لأول مرة على مستوى قارة آسيا، وبشراكة تمتدّ إلى 10 سنوات، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

مايو

14 مايو

- صرّح المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، عن استهداف محدود لمحطتي الضخّ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

15 مايو

- قدّمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دعمًا ماليًّا بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي للمعلمين والمعلمات اليمنيين الذين توقفت مرتباتهم، سعيًا منهما لسد الفجوة في قطاع التعليم اليمني وضمان استمرار المدارس في أداء مهامها.

- الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط في منطقة الرياض باستخدام طائرتين "درون" بدون طيار.

16 مايو

- المملكة العربية السعودية ترحّب بقدوم المعتمرين القطريين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم.

- وجهت البعثات الدائمة لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج لدى الأمم المتحدة رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لإبلاغه بالحادث الذي وقع في المياه الإقليمية الإماراتية، الذي تسبب في إلحاق أضرار بأربع ناقلات نفط.

18 مايو

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة.

19 مايو

- المملكة العربية السعودية تحول وديعة بمبلغ 250 مليون دولار لحساب البنك المركزي السوداني. ما عزّز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، وانعكس إيجابًا على الاحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.

20 مايو

- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض أهدافًا جويةً معادية بمحافظتي جدة والطائف وتدمرها.

23 مايو

- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار نجران.

26 مايو

- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

29 مايو

- 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة يقرون "وثيقة مكة المكرمة" ويؤكدون: "لا يُبْرِمُ شــأنَ الأمة الإسلامية، ويتحدَّثُ باسمها في أمرها الدينيّ، إلا علماؤها الراسخون".

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يتسلم "وثيقة مكة المكرمة"، الصادرة عن المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الاسلامي. بمكة المكرمة.

30 مايو

- بدء أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة، في قصر الصفا بمكة المكرمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

31 مايو

- بدء أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل" في قصر الصفا بمكة المكرمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

- صدور قرار بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف عن الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي قمة مكة. كما صدر عن القمة "إعلان مكة المكرمة".

يونيو

06 يونيو

- مندوبو المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج لدى الأمم المتحدة يقدمون، إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح يوم الثاني عشر من مايو قبالة ميناء الفجيرة.

07 يونيو

- توج المصارع السعودي منصور الشهيل بطلًا لسوبر شوداون بجدة.

10 يونيو

- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" معادية أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.

12 يونيو

- إصابة (26) شخصًا مدنيًّا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة بعد سقوط مقذوف معاد (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

13 يونيو

- قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية السعودية تعترض وتسقط خمس طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

15 يونيو

- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.

16 يونيو

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- يؤكد في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة، إلا أنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ومصالحها الحيوية.

- طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (إف-15 سي) تحلّق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جوًا تابعة للقوتين.

17 يونيو

- مجلس الأمن الدولي يدين بشدة، استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية، والذي أسفر عن إصابة (26) مدنيًّا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

18 يونيو

- قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعترض وتسقط طائرتين مسيرتين معاديتين تحملان متفجرات أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.

19 يونيو

- قوات التحالف الجوية تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة الحديدة باتجاه المملكة.

- سقوط مقذوف معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق بالسعودية. ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية او تلفيات.

20 يونيو

- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان.

24 يونيو

- معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصل إلى جدة.

25 يونيو

- القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية تلقي القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ(أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرة مسيرة معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط.

26 يونيو

- الرئيس الكوري مون جاي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يعقدان اجتماعًا موسّعًا في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيؤول.

- الرئيس الكوري مون جاي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يدشّنان في العاصمة سيؤول، مصفاة S-Oil الكورية.

29 يونيو

- قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين يعقدون جلستهم الختامية لأعمال القمة في أوساكا وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشيد ببرنامج عمل مجموعة العشرين ويرحب بقادة الدول الأعضاء في المجموعة العام القادم في الرياض.

- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية في عسير.

يوليو

1 يوليو

- وقوع هجوم على مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين ونتج عنه إصابة 9 أشخاص.

4 يوليو

- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

06 يوليو

- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة.

14 يوليو

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يستقبل -في مكتبه بقصر السلام في جدة- جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا.

15 يوليو

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يستقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة دولة رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.

- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المدنيين بمدينة خميس مشيط.

16 يوليو

- قوات التحالف تعترض وتسقط ثلاث طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية في جازان وأبها.

17 يوليو

- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في جازان.

19 يوليو

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- صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية -حفظه الله- على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها.

- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في أبها.

21 يوليو

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- يوجّه باستضافة (1000) حاج وحاجة من جمهورية السودان.

23 يوليو

- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في منطقة عسير.

25 يوليو

- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": تعترض وتسقط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين بخميس مشيط.

- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": تعترض وتسقط طائرة بدون طيار بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المملكة.

26 يوليو

- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين على مدينة جازان.

أغسطس

02 أغسطس

- القوات السعودية تحرّر 81 إفريقيًّا في سوق آل ثابت من قبضة عصابة الاتجار بالبشر الحوثية.

03 أغسطس

- المملكة العربية السعودية تخصّص رابطًا جديدًا لتسهيل قدوم جميع الحجّاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

‎05 أغسطس

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تتمكّن من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

07 أغسطس

- دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تدعمان شعب السودان بتوريد 540 ألف طن من القمح.

10 أغسطس

- قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن، وتؤكد أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد من يخالف ذلك.

- صرّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتوجّه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

17 أغسطس

- تعرّض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمّت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية.

25 أغسطس

صدور بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة عقب وقوع احداث بالعاصمة عدن، وامتداد تلك الأحداث إلى محافظتي (أبين، وشبوة)، يؤكد على استمرار كل الجهود السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف.

28 أغسطس

- سقوط مقذوف معادٍ على مطار أبها الدولي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. ولا يوجد إصابات.

29 أغسطس

- اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من صعدة باتجاه المملكة.

- مجلس الأمن الدولي يدين -بأشد العبارات- تصعيد الحوثيين لهجماتهم على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، داعيًا إياهم إلى وقف هذه الهجمات فورًا دون شرط مسبق.

سبتمبر

05 سبتمبر

- قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن تعترض وتسقط طائرة "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

- المملكة العربية السعودية -في بيان لها- تتابع التطورات في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في اليمن، وتشدد على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة.

08 سبتمبر

- المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان مشترك ترحّبان باستجابة الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، وتشددان على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية، والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.

14 سبتمبر

- تعرُّض معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص إلى هجمات بطائرات بدون طيار "درون" والجهات المختصة تسيطر على الحريق.

16 سبتمبر

- صدور بيان وزارة الخارجية السعودية، يفيد بتعرض منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة إلى هجوم نتج عنه توقف حوالي (50%) من إنتاج شركة أرامكو السعودية.

17 سبتمبر

- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة يؤكد عودة الإمدادات البترولية، جرّاء العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص.

18 سبتمبر

- المملكة العربية السعودية تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

- معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، يفتتح، أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية 2019".

19 سبتمبر

- قوات تحالف دعم الشرعية تعترض وتدمّر زورق مفخخ مسير عن بعد أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة للقيام بعمل إرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر.

- المملكة العربية السعودية تفوز بعضوية في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بمدينة فينا النمساوية.

- قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن تنفّذ عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة لمواقع تجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد والألغام البحرية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

20 سبتمبر

- وفد إعلاميّ عالميّ يطلع على معامل الزيت في بقيق وخريص التي تأثرت بالهجوم التخريبيّ الذي استهدف مرافق الإنتاج.

24 سبتمبر

- أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم مساعدات إلى الروهينغا بقيمة 10 ملايين دولار.

25 سبتمبر

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يستقبل، رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

- المملكة العربية السعودية تعلن استكمال تسديد تعهدها الذي تم الإعلان عنه هذا العام في مؤتمر المانحين لليمن في الأمم المتحدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

27 سبتمبر

- المملكة العربية السعودية تفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، وتعلن عن استقطاب 115 مليار ريال، وذلك خلال احتفالية نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الرياض.

- أعلنت المملكة العربية السعودية بصفتها شريك أساسي في دعم جهود تحالف الحضارات، عن تبرّعها بمبلغ 3 ملايين دولار دعمًا لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على مدى الثلاثة أعوام المقبلة.

أكتوبر

06 أكتوبر

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يعقد جلسة مباحثات رسمية مع فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ودولة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

9 أكتوبر

- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنّه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍّ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.

12 أكتوبر

- إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية، في إطار العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

13 أكتوبر

- الرياض تشهد اليوم انطلاق منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 في فندق ريتز كارلتون بالرياض.

14 أكتوبر

- فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية يصل والوفد المرافق له إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة.

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يستقبل في قصر اليمامة بالرياض، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. ويعقد مع فخامته جلسة مباحثات رسمية.

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، يشهدان فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين البلدين.

- ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، في الرياض، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية، بحضور وفدي البلدين.

15 أكتوبر

- وصل إلى الرياض دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، والوفد المرافق له.

27 أكتوبر

- قيادة قوات التحالف تعلن إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن) لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية، وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.

28 أكتوبر

- عدد من قادة الدول وصناع القرار يتوافدون إلى العاصمة الرياض لحضور النسخة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار 2019.

29 أكتوبر

- بدء أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار" في نسختها الثالثة بالرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد.

30 أكتوبر

- رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب يُصنفون بشكل مشترك شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

نوفمبر

03 نوفمبر

- أرامكو السعودية، أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم تعلن عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية "تداول".

04 نوفمبر

- المنظمة الكشفية العالمية، تمنح جائزة "أبطال رسل السلام" لشخصيتين سعوديتين.

05 نوفمبر

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك بحضور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

09 نوفمبر

شركة أرامكو السعودية تُعلن نشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية "تداول".

11 نوفمبر

- المملكة العربية السعودية تمنح "الإقامة المميزة" لأول دفعة من المتقدمين، حيث بلغ عددهم 73 شخصًا يمثلون 19 جنسية.

- صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، يصل والوفد المرافق له، إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارةٍ رسمية.

15 نوفمبر

فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره البرازيلي بهدف دون مقابل، خلال مواجهتهما على "ملعب جامعة الملك سعود" بالعاصمة الرياض، في لقاء "السوبر كلاسيكو".

18 نوفمبر

القاطرة البحرية (رابغ-3) تتعرض لعملية خطف وسطو مسلح بجنوب البحر الأحمر من قبل زورقين على متنها عناصر إرهابية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

20 نوفمبر

- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية يعبر عن رفض المملكة التامّ لتصريحات الحكومة الأمريكية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي.

- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية وارتياحها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، المتعلّق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات.

21 نوفمبر

- معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، يكشف عن سيارة المستقبل "سيارة 2030"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في منطقة "معرض الرياض للسيارات" بالجنادرية.

22 نوفمبر

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالدرعية.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يتوج السائق البريطاني "سام بيرد" والفائزين في الجولة الأولى من سباق فورمولا إي.

23 نوفمبر

- المملكة العربية السعودية تتسلّم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية.

- سيارة المستقبل (2030) تباع بـ3.2 ملايين ريال سعودي في معرض الرياض للسيارات.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يتوج البريطاني "أليكساندر سيمز" بجائزة المركز الأول للجولة الثانية لسباق "السعودية" فورمولا إي- الدرعية للسيارات.

24 نوفمبر

- فريق الهلال السعودي يُتوج بكأس دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى بنظامه الجديد، بفوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني 2-صفر، في إياب نهائي المسابقة الذي جمعهما على ملعب سايتاما بمدينة سايتانا اليابانية.

26 نوفمبر

- المملكة العربية السعودية تقدّم دعمًا ماليًّا قيمته مليون وخمسمائة ألف دولار؛ لدعم صندوق الطوارئ لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة "فاو".

27 نوفمبر

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يصل في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يرأسان في قصر الوطن في أبوظبي الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

ديسمبر

01 ديسمبر

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشهدون منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات فورمولا1 في موسم 2019 على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

06 ديسمبر

- الممثلون الرسميون لقادة دول مجموعة العشرين "الشربا" يعقدون اجتماعهم الأول في الرياض، لبدء مناقشة الهدف العامّ "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".

- وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا، بإطلاق النار، ما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

07 ديسمبر

- البريطاني "جوشوا" يتغلّب على المكسيكي "رويز" ويستعيد لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، وذلك في النزال التاريخي والكبير الذي احتضنه ميدان الدرعية.

10 ديسمبر

- وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

- قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي يبدؤون أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بقصر الدرعية.

- اختتام أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وإصدار "إعلان الرياض".

11 ديسمبر

- إدراج شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في السوق المالية السعودية (تداول).

14 ديسمبر

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يجتمع في الرياض، مع دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

17 ديسمبر

- شركة أرامكو السعودية تكمل صفقة الاستحواذ على 17% من هيونداي أويل بنك الكورية، إذ تقدّر قيمة الاستثمار بنحو 1،2 مليار دولار.

21 ديسمبر

- فريق الهلال السعودي يخسر من فريق مونتيري المكسيكي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، ليكون الفريق المكسيكي الثالث في كأس العالم للأندية لكرة القدم، والهلال رابعًا، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث.

22 ديسمبر

- صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي الأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، يوقّعان في مقر وزارة الخارجية بمدينة الرياض، اتفاقية مقرّ القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون.

23 ديسمبر

- النائب العامّ بالمملكة العربية السعودية يُصدر بيانًا بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، ويعلن استكمال النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية والحكم على خمسة من المدّعى عليهم بالقتل قصاصًا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه، رحمه الله.

24 ديسمبر

- المملكة العربية السعودية توقّع مع دولة الكويت، في الكويت، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

26 ديسمبر

- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، يطلق -بحضور معالي وزير النفط، ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت، الدكتور خالد الفاضل- شارة العدّ التنازلي للبدء باستئناف عمليات الإنتاج في عمليات الخفجي المشتركة، وذلك خلال زيارته لمقر عمليات الخفجي المشتركة.

29 ديسمبر

رئاسة أمن الدولة تعلن إحباط محاولة إرهابية لتفجير سيارة مفخخة في الدمام ومقتل الإرهابيين أحمد عبدالله سويد وعبدالله حسين النمر، والقبض على مطلوب ثالث.