شكرا لقرائتكم خبر عن معجب سعودي يطلب من السعودية هند القحطاني ما يطلبه الرجل من زوجته وسيعبدها ‘‘بين أرجلها‘‘..شاهد كيف فاجأته برد صادم! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الناشطة السعودية هند القحطانى، التي اعتادت على إثارة الجدل مؤخرًا بمقاطع فيديوهاتها، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على ”سناب شات“، قالت فيه: ”الله لا يبلانا، كل الشعب صار رجال أعمال!“.

وكشفت القحطاني عن رسائل صادمة تلقتها من معجب على الإيميل الخاص بها، يطلب فيها الزواج منها بطريقة وصفتها بـ“الرخيصة“.

وأوضحت القحطانى تفاصيل أخر رسالة تلقتها من معجب وقالت ”يقول لي أنا رجل أعمال وأنا خدام النسوان وتحت رجولك يا القحطانية، وعندي أموال وراح أعطيكي الي تبغينه“، وتابعت: ”يقول لي إنتي حرة وسوي اللي تبغينه، وأعبدك وأحب رجولك، واللي تبغينه أنا تحت أمرك“.

فيما استنكرت القحطاني تصرف المعجب وقالت: ”والله إذا تعطيني الدنيا وما فيها وإن كنت أغنى رجل وأحلى رجل في العالم، ما خذيتك“.

يذكر ان هند القحطاني كانت قد كشفت عن موقف ابنها من الهجوم ضدها وحقيقة ما إذا كان يقاطعها بسبب مقاطع الفيديو التي تنشرها، حيث نشرت مقطع فيديو وفوجئت بظهور نجلها معها رغم أنه لم يعتد على الظهور، وسألت نجلها عن سر قرار ظهوره معها في الفيديو، ورد قائلًا: ”أولًا لأنني فخور فيكي والسبب الثاني علشان أضرب بكل الإشاعات في عرض الحائط، كل الأشياء اللي طلعت كذب عني وعنك خلاص“.

قد يهمك ايضاً:

جثة صدام حسين سقطت على الأرض وتدحرجت.. وماحدث بعد سقوطه من حبل المشنقة صادم.. المصوّر الذي التقط لحظات إعدام الرئيس العراقي يفجر مفاجأة مزلزلة

معجب سعودي يطلب من السعودية هند القحطاني ما يطلبه الرجل من زوجته وسيعبدها ‘‘بين أرجلها‘‘..شاهد كيف فاجأته برد صادم! (فيديو)



عبدالباري عطوان يفاجئ العالم ويفجر مفاجأة مزلزلة : هذا ماسيحدث في الخليج ودول عربية عام 2020م.. شاهد

طبيب تجميل مشهور يختلي بعشرات النساء الخليجيات في عيادته.. وعند مشاهدة سجلات كاميرات المراقبة كانت الصدمة.. شاهد



بن سلمان سيحضر شخصيا للاستمتاع بحفلة غنائية.. هيئة الترفيه تفجر مفاجأة غير متوقعة عن ‘‘ليلة سلمانية‘‘ على شرف الأمير

رد داعية سعودي على سؤال: هل يجوز دخول دورة المياه بجوال فية قرآن ؟

الفنانة السعودية ‘‘أسيل عمران’’ تسرب (صورة محرجة) لها مع‘‘شاب’’ في الشاطئ وتتغزل فيه.. والأخير يعلق: آآه أحبك .. شاهد

فنانة سعودية شهيرة تثير ضجة بعد ظهورها في وضع مخل داخل سيارة (فيديو)

شرطة عسير تلقي القبض على 3 جناة قاموا بخطف شاب والاعتداء عليه بأبها .. وتكشف مفاجأة بشأن جنسياتهم



شاهد.. حمار وحشي ينجو بأعجوبة من فكي تمساح ضخم بعد خوضه معركة شرسة

محمد راتب النابلسي يوجه نداء استغاثة أبكى ملايين المسلمين حول العالم.. ويدعو للإطاحة بهذا الحاكم العربي (فيديو)

احتفالات وإشعال الشمعدان بمناسبة عيد الـ”حانوكا” اليهودي في دبي والرياض لأول مرة منذ 14 قرنا..! (شاهد فيديوهات)

قرار مفاجئ من السعودية بشأن ‘‘زواج القاصرات‘‘!

عريس ينتقم من عروسته أمام الحضور في ليلة الدخلة بعدما اكتشف ”خيانتها” قبل الزواج.. ؟! (شاهد ماذا فعل؟)

Advertisements

رسالة بخط صدام حسين .. كتبها من محبسه قبل إعدامه بساعات.. وابنته رغد تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن محتواها (شاهد)

عاجل : 22دولة عربية تتحرك ضد التدخل التركي في لبيبا وخليفة حفتر يطير إلى هذه الدولة

مذيعة شهيرة في قناة الجزيرة تهاجم أردوغان وتعلن: العثمانيون استعمرونا 3 قرون.. شاهد ماذا فعلت بها قطر!

عروسة عربية ترفع دعوى “خُلع” على عريسها.. “طلب مني فعل هذا الأمر أمام أصدقائه”!

عاجل : السلطات السعودية تصدر 6 قرارات مهمة تدخل حيز التنفيذ الأربعاء المقبل .. مهمة لجميع المواطنين والمقيمين بما فيهم النساء

مذيعة قناة العربية الحدث تنفجر في ضحك هستيري على الهواء مباشرة.. والسبب صادم! (فيديو)

الرئاسة التركية تفجر مفاجأة مدوية: مصر ”سعيدة جدا” من الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا..!



المملكة تزف بشرى سارة للسعوديين ستنطلق بداية 2020م .. ووزارة العمل تعلن لوائحها الجديدة بشأن سعودة المهن والعمالة الوافدة

أول موقف رسمي لجماعة الاخوان المسلمين من وثيقة التوافق المصري لمحمد علي (بيان)



عاجل : كارثة تحل بالسعودية.. الملك سلمان يوجه دعوة عاجلة لجميع المواطنين والمقيمين للخروج من منازلهم إلى هذه الأماكن

ردة فعل طريفة لفنان العرب “محمد عبده” بعدما رأى أحد الحضور ينظف أنفه بإصبعه بطريقة مقززة! (فيديو)

إعدام زوجة عربية بسبب رسالة إباحية على “الواتساب”.. لن تصدق ما جاء فيها؟ (شاهد)

‘‘والله لنجيبك وندوس على روسكم‘‘.. سعود القحطاني يهدد شيخة قطرية من ‘‘آل ثاني‘‘بعد تبرئته من دم خاشقجي.. شاهد كيف ردت؟

عروس تنهار وتفقد صوابها من الفاجعة أثناء حفل الزفاف أمام الضيوف والجاني يرقص من الفرح.. وماحدث لها لا يخطر على بال!

المغامسي: يجوز للمرأة ‘‘المسلمة‘‘ ممارسة ‘‘هذه الرغبة‘‘ بعد أيام من وفاة زوجها رغم عدم انتهاء عدتها! (فيديو)