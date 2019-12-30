جدول احتفالات راس السنة في السعودية 2020

أعلن الموقع الرسمي للاحتفالات في المملكة العربية السعودية عن جدول احتفالات راس السنة 2020، حيث ستشهد العديد من الفعاليات بما في ذلك الألعاب النارية المميزة والأغاني.

وأوضح الموقع الرسمي عبر حسابة على تويتر أن :"الأنشطة التي ستنظمها الشركة في المملكة، وخاصة في مدينة الملهم في العاصمة الرياض".

وستشهد ليلة راس السنة اليوم الاثنين 31 ديسمبر/كانون أول 2019من هذا الشهر ليلة رأس السنة، وتشمل الاحتفالات في المملكة الألعاب النارية وعروض DJ.

هذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تحتفل فيها ببداية السنة الميلادية الجديدة، بالتزامن مع احتفالات موسم الرياض الترفيهي.

ليلة الملحن ياسر بو علي، الذي سيقام الحفل الموسيقي في 31 ديسمبر في بوليفارد.

احتفالات Back to Back، التي تجمع بين ألمع وأروع نجوم الراب في جميع أنحاء العالم، والتي تضم مجموعة الحفلات الموسيقية الضخمة في الرياض.

مهرجان الموسيقى Medal Best، وهو أول مهرجان من نوعه في جميع أنحاء العالم، وسيشمل المهرجان الموسيقي ثمانية عشر عنوانًا عالميًا، و28 عرضًا خلال المهرجان.

يستضيف أشهر الضيوف، بما في ذلك: Martin Jarrix Steve Aoki David Gita.

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وعدد كبير من نجوم الفن العالميين الآخرين، و24 من الفنانين والنجوم الإقليميين والمحليين.

مهرجان وعروض للمجموعات الشعبية المختلفة، مأخوذة من سحر الماضي وتراث التاريخ، والمجموعات الشعبية التي جاءت من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

لتقديم عروضها خلال احتفالات العام الجديد 2020 في الرياض، والتي ستشمل العروض المحلية والدولية والترفيهية والموسيقية، في نبض الرياض.

سيشهد حدث ليلة رأس السنة ليلة القوس، ومباراة تقاعد اللاعب السعودي والعالمي ياسر القحطاني.

وتشمل احتفالات راس السنة في السعودية 2020 إطلاق الألعاب النارية التي تغطي سماء الرياض، والتي تجذب المشاهدين عشية رأس السنة الجديدة.

وتتنوع فعاليات موسم الرياض والبرامج المنتقاة، والتي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث أطلق عليها مختصون "حراك سياحي عالمي جاذب"، حيث من المتوقع أن يستقطب 20 مليون زائرا.

والجدير بالذكر، مؤخراً أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، استمرار فعاليات موسم الرياض تحت مسمَّى "شتاء الرياض"، ويضم فعاليات ترفيهية وفنية منوَّعة، منها عرض مسرحية «علاء الدين والمصباح السحري»، وعروض دار الأوبرا المصرية.