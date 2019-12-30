شكرا لقرائتكم خبر عن بكل جراءة.. مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس’’ تمارس رغبتها مع ‘‘فيل’’ وهذا ما حدث لها (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشرت الإعلامية الاردنية في قناة الجزيرة القطرية علا الفارس ، على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، عن اهم إنجاز لها في عام ٢٠١٩.

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بكل جراءة.. مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس’’ تمارس رغبتها مع ‘‘فيل’’ وهذا ما حدث لها (شاهد)

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وقالت الإعلامية علا الفارس أن:" اهم إنجازاتي في ٢٠١٩ اني روضت هذا الفيل عُمر صدقني عاد".

وفي وقت سابق، غردت علا الفارس حول اليوم الوطني القطري ، قائلة ان دولة قطر استقبلتها على مر سنوات بترحاب ودفئ واحترام كبير.

وقالت علا الفارس في تغريدتها :" في هذا اليوم المميز لدولة #قطر اتقدم بأصدق التبريكات سائلة المولى ان يحفظ هذه الأرض ومن عليها ويبارك في قيادتها و مواطنيها ومقيميها ..دولة قطر استقبلتني على مر سنوات بترحاب ودفئ واحترام كبير،لكن عندما أتيتها منهكة أعاني وجعا كانت بلسم الجراح ومثالًا للصمود والرُقي..شكرا قطر".

يذكر أن علا الفارس أعلنت انتهاء عملها في قناة ام بي سي في فبراير العام الماضي، على خلفية تغريده نشرتها على منصة تويتر حول قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس، بدعوى إساءتها للشعب السعودي، لتنضم مؤخراً للعمل في قناة الجزيرة القطرية كمقدمة أخبار.