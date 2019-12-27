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بشأن التعليم.. بدر الفرحان: مفاجأة سارة الأسبوع القادم
لم يحدد أي تفاصيل أخرى بشأنها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير الثقافة، بدر بن عبدالله بن فرحان، عن مفاجأة سارة الأسبوع المقبل.
وقال بدر الفرحان في تغريدة له عبر تويتر مساء اليوم الجمعة: “التعليم أولًا.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم”.
ولم يوضح وزير الثقافة أي تفاصيل أخرى عن المفاجأة، وإن علق البعض بأنها خاصة بمبادرة جديدة من الوزارة تخص التعليم في المملكة.
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