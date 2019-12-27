القصة الكاملة وراء خطف شاب في أبها والتحرك الأمني السريع

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

تعرض شاب في أبها للخطف والضرب وتم تصوير المقطع وبثه عبر سنابه الخاص به ما أثار العديد من التكهنات حول المتورطين في الجريمة ومدى قدرتهم على القيام بهذا العمل.

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وعبر هاشتاق خطف شاب في أبها تداول المغردون على مواقع التواصل فيديو آخر لنفس الشاب، وهو يتحدث عن أصوله الباكستانية مشيرًا إلى أن أمه قحطانية ووالده من كشمير.

وفي وقت لاحق أعلن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير القبض على المتورطين بالاعتداء على الشاب.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/٤/٢٩هـ عن قيام مجموعة بالاعتداء على مواطن وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وهم مواطنان ومقيم في العقد الثاني من العمر حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.