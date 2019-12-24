شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أكبر واقعة ’’تحرش وعري’’ في السعودية.. ضبط عشرات الشباب والفتيات في أوضاع مخلة و’’مقاطع فيديو’’ تهز المملكة (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، واقعة تحرش وعري صادمة لكل الشعب السعودي، حيث ضبط خلالها عشرات الشباب والنساء في أوضاع عري وسٌكر بعد إحدى الحفلات المقامة في العاصمة الرياض.

وتحركت شرطة الرياض بشكل عاجل بعد تداول فيديو للحفلة يتضمن مشاهد صادمة بين الرجال والنساء، وتمكنت من ضبط عشرات المشاركين في الحفل ما بين شباب وفتيات.

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وأعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ضبط 24 شابًا متهمًا بالتحرش والتعري، كما ضبطت تسع نساء سعوديات بعد ظهورهن في أوضاع مخالفة وغير أخلاقية.

وتداول مغردون مقطعًا مصورًا لمجموعة من الشباب والفتيات وهم في حالة سكر وتعري شبه كامل، بعد حضور حفلة أقامتها "هيئة الترفيه" والمعروفة باسم "ميدل بيست".

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية (24) أربعة وعشرين متهمًا من المتورطين في ذلك.

وأكد متحدث الشرطة أنه تم القبض عليهم وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.