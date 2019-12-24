السعودية | “رؤية” تضيء منزل الإعلامي “محمد الشقاء”

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

‏رُزق الإعلامي الاستاذ / محمد الشقاء بمولوده يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2019، وأسماها ( رؤية ) تيمناً وإيماناً برؤية المملكة التي يقودوها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، جعلها الله من مواليد السعادة.

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المناطق تبارك له بارك الله له في الموهوبة وشكر الواهب وبلغت أشدها ورزقه الله برها.