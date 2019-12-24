السعودية | “رؤية” تضيء منزل الإعلامي “محمد الشقاء”

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “رؤية” تضيء منزل الإعلامي “محمد الشقاء” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
رُزق الإعلامي الاستاذ / محمد الشقاء بمولوده يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2019، وأسماها ( رؤية ) تيمناً وإيماناً برؤية المملكة التي يقودوها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، جعلها الله من مواليد السعادة.
المناطق تبارك له بارك الله له في الموهوبة وشكر الواهب وبلغت أشدها ورزقه الله برها.
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