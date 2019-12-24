شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : وكالة الأنباء العمانية تكشف حقيقة وفاة السلطان قابوس .. وتنشر قبل قليل برقية عزاء مواساة (أول صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث السلطان قابوس بن سعيد، برقية تعزية الى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بوفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

أفادت بذلك وكالة الانباء العمانية الرسمية، اليوم الثلاثاء.

ويأتي إرسال السلطان قابوس رسالة التعزية للرئيس الجزائري، تفنيداً لما تقوم به حسابات مغرضة ومعادية للسلطنة بنشر إشاعات عن وفاة السلطان، بعد عودته من بلجيكا حيث وصلها لإجراء فحوصات طبية، وعاد للسلطنة.

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عــاجل : وكالة الأنباء العمانية تكشف حقيقة وفاة السلطان قابوس .. وتنشر قبل قليل برقية عزاء مواساة (أول صورة)



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وينشر المرتزقة من أمثال الأردني يوسف علاونة، ونصير العمري، والهارب المتواجد في لندن سعيد جداد، منذ أيام إشاعات عن وفاة السلطان.

ولا تزال هاشتاغات: “#قابوس_بخير، #قابوس_في_قلوبنا، #قابوس_شفاك_الله_وعافاك، #قابوس_بن_سعيد، #دوله_راسخه_شعب_قوي”، تتصدر قائمة الترند في السلطنة، ويشارك الاف العمانيين في التغريد عبرها داعين للسلطان بالشفاء والسلامة.