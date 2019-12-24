شكرا لقرائتكم خبر عن قبيل تبرئة سعود القحطاني وعسيري بساعات.. الأمم المتحدة تكشف بالاسم عن ”الرأس الكبير” في جريمة اغتيال خاشقجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت المقررة الأممية الخاصة أنييس كالامار إن التقرير الأميركي عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي أقر الكونغرس قانونا بشأنه هذا الأسبوع، يجب أن يستند إلى خلاصات أجهزة الاستخبارات، خاصة وكالة الاستخبارات المركزية.

ونقل موقع ميدل إيست آي عن كالامار قولها إن التقرير الأميركي يجب أن يشير إلى المسؤولين السعوديين الكبار الضالعين في عملية الاغتيال.

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قبيل تبرئة سعود القحطاني وعسيري بساعات.. الأمم المتحدة تكشف بالاسم عن ”الرأس الكبير” في جريمة اغتيال خاشقجي



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وأضافت كالامار أن التقرير الأميركي يجب أن يكشف مَـن أمر بالاغتيال، والأشخاص الذين كانوا على علم به ولم يمنعوه، وأولئك المسؤولين عن توفير الظروف الملائمة للجريمة.

وشددت كالامار على أنه إذا تأكد ضلوع ولي العهد محمد بن سلمان في الاغتيال فينبغي مصادرة أملاكه في الولايات المتحدة وتوجيهها لتمويل صندوق لتعويض ضحايا عمليات الاغتيال.

يأتي هذا قبل أن تعلن النيابة السعودية اليوم الإثنين

إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن لفترات متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وأعلن المتحدث باسم النيابة العامة شلعان الشلعان أنه تم الإفراج عن قنصل المملكة السابق في تركيا محمد العتيبي، كما كشف أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي.

وقال شلعان الشلعان إنه جرى التحقيق مع سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي، لكن لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه.

وأضاف الشلعان أنه تم الإفراج عن أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السابق لعدم كفاية الأدلة.

جريمة اغتيال

ووقعت جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وكانت الرياض أعلنت -عقب 18 يوما من الإنكار وتقديم تفسيرات متضاربة للحادث- مقتل خاشقجي إثر شجار مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة.

اونشرت المقررة الأممية في يوليو/تموز الماضي تقريرا من 101 صفحة، حمّلت فيه الدولة السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.

وأكدت كالامار آنذاك وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

ووجهت منظمات حقوقية عديدة انتقادات للأمين العام لعدم استخدام سلطاته التي يتيحها له ميثاق الأمم المتحدة، للأمر بتشكيل لجنة تحقيق دولية في مقتل الصحفي السعودي.