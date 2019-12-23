رابط بيع جميع تذاكر أول حفل مرتقب لرأس السنة الميلادية في السعودية‎‎ _ احجز فورا

كشفت الشركة بلاتينيوم لست المسؤولة عن بيع تذاكر أول حفل بالعام الميلادى الجديد في المملكة العربية السعودية، نفاد جميع التذاكر بعد وقت قصير من طرحها للبيع في مؤشر على الإقبال الكبير في المملكة للاحتفال بليلة رأس السنة.

وقالت شركة ”بلاتينيوم لست“، إن ”جميع التذاكر نفدت، لكنها لم تكشف عددها، فيما بدأ راغبون بحضور الحفل الأول من نوعه في تاريخ البلاد المحافظة، عملية بحث عن شراء تذاكر من آخرين اقتنوها مقابل مبالغ مالية أكبر من قيمة التذاكر، فيما يشبه السوق السوداء“.

رابط بيع جميع تذاكر أول حفل مرتقب لرأس السنة الميلادية في السعودية من هنـــــــا

وكانت الشركة كشفت عن تفاصيل الحفل الذي سيقام في منطقة ”ملهم“ الصحراوية خارج مدينة الرياض، بحيث يبدأ في السادسة مساء من يوم الثلاثاء المصادف 31 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، ويستمر حتى الساعة الواحدة من العام الميلادي الجديد 2020.

وتشمل فعاليات الحفل عرضا للألعاب النارية، وعدا تنازليا مع نهاية العام الحالي، بجانب عروض موسيقية وفنية متنوعة، إضافة لبعض الفعاليات التي تلائم الصحراء، مثل إشعار النار، ومراقبة القمر عبر تليسكوبات.

ومن غير الواضح حتى الآن، إن كانت مدن أو مناطق أخرى من المملكة ستشهد احتفالات مماثلة بالعام الميلادي الجديد، مثل منطقة البوليفارد داخل مدينة الرياض، وهي وجهة رئيسية لسكان العاصمة وضيوفها من السياح الأجانب هذه الأيام، حيث تستضيف الفعاليات الترفيهية والفنية الرئيسية ضمن موسم الرياض المتواصل منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

Advertisements

وعند إقامة الاحتفال بـ“الكريسماس“، سيكون الأول من نوعه في تاريخ السعودية، إذ ظلت تلك الليلة تمر رتيبة لعقود طويلة في المملكة على عكس الصخب الذي يرافقها في غالبية دول العالم، وبينها دول الجوار.

ويلغي الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، حظرا آخر كان ساريا لعقود على غالبية الفعاليات الفنية والترفيهية، وما لبثت الرياض أن تخلت عنه في إطار خططها لتنويع مصادر الاقتصاد، بما في ذلك التحول لوجهة سياحية عالمية، وزيادة الإنفاق المحلي على الترفيه.

وبدأت السعودية باعتماد التقويم الميلادي بشكل أساسي في خططها ومعاملاتها بما في ذلك مواعيد تسليم رواتب الموظفين الحكوميين الشهرية، فيما بقي استخدام التقويم الهجري ساريا بجانبه، لكن لم يسبق أن نظم البلد الخليجي المحافظ احتفالاً في ليلة رأس السنة الميلادية.

وعاش "موسم الرياض" تفاعلاً واسعاً قبل انطلاقته، وسط تناول ثقافي واجتماعي واقتصادي مميز، أبرزته وسائل الإعلام المختلفة، في سياق تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يومياً، تبدأ اليوم 11 تشرين الأول/أكتوبر وتستمر حتى 15 كانون الأول/ديسمبر، في الوقت الذي توقعت الدراسات التسويقية أنه من المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر.

ويضم موسم الرياض 2019 أكثر من 100 فعالية عبارة عن عروض حماس ية من الأكشن لخفة اليد، والحياة البرية والمطاعم والمقاهي ومولات تجارية تحتوي على جميع الماركات العالمية، والكثير من الألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية، بالإضافة إلى عروض للفنون الأصيلة والتراثية للكثير من الثقافات من أقصى الشرق للغرب.ش