شاهد: نمر ياكل وافد سوداني في السعودية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بمقطع فيديو، لنمرًا وهو يفترس وافد سوداني في حديقة حيوان الملز في الرياض قبل أن يقنصه رجال أمن مختصون بطلقات تخدير للسيطرة عليه ونقل المصاب للمستشفى.

ويظهر في مقطع الفيديو الوافد السوداني وهو يبدي مقاومة ضعيفة أمام النمر الذي انقض عليه، قبل أن يظهر رجلي أمن وأطلق رصاصة تحذيرية على النمر.

​وقالت المصادر السعودية إن "الوافد السوداني، عمد إلى تجاوز حاجزين يفصلان الجمهور عن حظيرة النمر المفترس، رغم الإرشادات التحذيرية بذلك الأمر".

وأوضحت المصادر أن الوافد السوداني اسمه محمد عبدالمحسن يبلغ من العمر 24 عاما، ويتلقى العلاج في المستشفى.

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وتابعت "يبدو أن الوافد أقدم على تصرف خطر، عبر قيامه بحل داخل حظيرة النمر، لكن الحبل انقطع، ما أدى إلى وقوعه وسط الحظيرة إلى جوار النمر المفترس"

وأفادت وسائل إعلام محلية أن حالة الضحية مستقرة بعد تعرضه لإصابات متفرقة داخل حظيرة النمر، التي لم يتضح بعد كيف وصل إليها.

وفتحت السلطات الأمنية المختصة تحقيقًا في الحادثة الغريبة التي تم تصويرها من عدة زوايا بهواتف أشخاص تواجدوا في الحديقة وسط صيحات من الذعر دون أن يتمكن أي منهم من مساعدته.