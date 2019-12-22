الزعاق: ظاهرة فلكية نادرة في سماء السعودية الخميس المقبل

قال الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن المملكة العربية السعودية تشهد الخميس المقبل كسوف الشمس الحلقي التاريخي والنادر، الذي لم يحدث منذ 118 عامًا، ولن يعود إلا بعد 84 عامًا.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الزعاق: «الخميس القادم كسوف الشمس الحلقي التاريخي والنادر الذي سيشاهد من سلطنة عمان وقطر والإمارات والبحرين والسعودية جهة الأحساء».

وفي تقريرها عن طقس غد الاثنين، توقعت «هيئة الأرصاد» استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة، وامتدادها إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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وأضافت الهيئة أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأوضحت «هيئة الأرصاد» أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وفيما يتعلق بالخليج العربي، فسوف تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.