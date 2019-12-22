شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عماني يغادر الصمت ويكشف مفاجأة جديدة عن السلطان قابوس بن سعيد بعد الأنباء المتداولة عن وفاته..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول عماني، مفاجأة بشأن سلطان سلطنة عمان، قابوس بن سعيد، وذلك على وقع أنباء وفاته سريريًّا عقب عودته من رحلة العلاج الغامض من بلجيكا.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "مواصلات" في سلطنة عمان، أحمد البلوشي، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "نحمد الله على خبر أتانا وفرح قلوبنا".

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مسؤول عماني يغادر الصمت ويكشف مفاجأة جديدة عن السلطان قابوس بن سعيد بعد الأنباء المتداولة عن وفاته..!

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وأضاف "البلوشي": "الحمد والشكر لله على سلامتكم مولاي قابوس وقريبًا بإذن الله ستقر أعيننا برؤيتك وستفرح عمان قاطبة"، وأرفق صورة "السلطان قابوس".

نحمد الله على خبر أتانا وفرح قلوبنا، فالحمد والشكر لله على سلامتكم مولاي #قابوس وقريباً بإذن الله ستقر اعيننا برؤيتك وستفرح #عمان قاطبة. pic.twitter.com/YrZlGgI8SQ — أحمد البلوشي (@bulushi_ahmed) December 21, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c43"> أحمد البلوشي ✔ @bulushi_ahmed نحمد الله على خبر أتانا وفرح قلوبنا، فالحمد والشكر لله على سلامتكم مولاي #قابوس وقريباً بإذن الله ستقر اعيننا برؤيتك وستفرح #عمان قاطبة. نحمد الله على خبر أتانا وفرح قلوبنا، فالحمد والشكر لله على سلامتكم مولاي #قابوس وقريباً بإذن الله ستقر اعيننا برؤيتك وستفرح #عمان قاطبة. pic.twitter.com/YrZlGgI8SQ — أحمد البلوشي (@bulushi_ahmed) December 21, 2019 /photo/1 /photo/1 2,101 نحمد الله على خبر أتانا وفرح قلوبنا، فالحمد والشكر لله على سلامتكم مولاي #قابوس وقريباً بإذن الله ستقر اعيننا برؤيتك وستفرح #عمان قاطبة. pic.twitter.com/YrZlGgI8SQ — أحمد البلوشي (@bulushi_ahmed) December 21, 2019 ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1208439932672458752&ref_url=https%3A%2F%2Fyemenvoice.net%2Fnews134506.html ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1208439932672458752&ref_url=https%3A%2F%2Fyemenvoice.net%2Fnews134506.html نحمد الله على خبر أتانا وفرح قلوبنا، فالحمد والشكر لله على سلامتكم مولاي #قابوس وقريباً بإذن الله ستقر اعيننا برؤيتك وستفرح #عمان قاطبة. pic.twitter.com/YrZlGgI8SQ — أحمد البلوشي (@bulushi_ahmed) December 21, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c43"> وتأتي تغريدة المسؤول العماني على وقع الغموض الذي يحيط بحالة "السلطان قابوس"، لا سيما بعد عودته المفاجئة من بلجيكا، أثناء رحلته العلاجية. وكانت "شبكة الزاجل العمانية" قالت الأيام الماضية على حسابها في "تويتر": "بمشيئة الله سيتوجه الموكب الميمون لصاحب الجلالة السلطان قابوس إلى ولاية صحار خلال الأيام القادمة.. حفظ الله جلالته في حله وترحاله". يذكر أن صحيفة "De Morgen" البلجيكية، أفادت أن مرافقي سلطان سلطنة عمان، السلطان قابوس، قرروا العودة من بلجيكا إلى بلادهم، بعد تقارير بعدم استجابة السلطان للعلاج. وأوردت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية، في عام 2017، معلومات أن "السلطان قابوس" يعاني من سرطان غير محدد، ونادرًا ما كان يرى علنًا خلال السنوات الأخيرة ، باستثناء إثبات أنه لا يزال على قيد الحياة.

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