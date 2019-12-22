شكرا لقرائتكم خبر عن أصوات غريبة ومرعبة تهز ثلاث مدن ساحلية باليمن ومصر وليبيا.. والكشف عن حقيقتها ومصدرها.. هل اقتربت أحداث يوم القيامة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصوات غريبة لم تعتد الأذن على سماعها من قبل، رصدها المواطنون في اليمن مصر وليبيا، ظن البعض أنها من علامات يوم القيامة، نظرا لأنها غريبة ومرعبة، لكن قيل أنها ترجع إلى صوت الحوت الأرزق، في حين نفى البعض تلك الأقاويل، والمؤكد أن الأمر ما زال مجهولاً لتلك الأصوات التي لا يعرف مصدرها الحقيقي حتى الآن، وهل تصدر من البحر أم من السماء.

وقال مواطنون محليون إنهم سمعوا صوت مخيف سمعت مساء أمس في 3 بلدان متفرقة بدأت من مُدن أوباري وزوارة والزاوية وطرابلس وأوجلة وبنغازي بليبيا, ومدينتي المنيا والإسكندرية بمصر, ومنطقتي صيرة وخور مكسر باليمن.

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أصوات غريبة ومرعبة تهز ثلاث مدن ساحلية باليمن ومصر وليبيا.. والكشف عن حقيقتها ومصدرها.. هل اقتربت أحداث يوم القيامة؟



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وأكد سكان محليون أنهم سمعوا أصوات غريبة بخور مكسر وصيرة والمعلا يعتقد أنها أصوات للحوت الأزرق، ولم تعلن جهة رسمية أي نبأ رسمي بخصوص رصد حوت بالمياه الساحلية لعدن.

ونسب البعض سماع هذه الأصوات في ليبيا إلى الحوت الأزرق، وذلك خلال هجرته من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي بالمناطق الاستوائية الدافئة وللتزاوج، وتصدر هذه الأصوات لباقي الحيتان الزرقاء، لسماع النداء، وتسمع الحيتان الزرقاء أصوات هذا النداء بعد 1600 كم، وكان عدد من المواطنين الليبيين، قد تمكنوا من قتل واستخراج حوت أزرق من الشاطئ.

وظهرت هذه الأصوات في مصر قبل أعوام، عندما انتشرت مقاطع فيديو نشرها مصريون تظهر سماع أصوات غريبة من السماء، اختللف في تفسيرها العلماء.

بدأت هذه الظاهرة في الانتشار في الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية، وأطلق عليها ظاهرة «أبواق السماء»، وتداول النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقالات وفيديوهات ترصد الظاهرة، واختلفت الآراء فالبعض أرجع تلك الأصوات إلى كائنات فضائية ترسل تحذيرات إلى كوكب الأرض وأنها سوف تغزو الأرض قريبا.

وأرجع البعض تلك الأصوات إلى التقدم التكنولوجي، حيث أن هذه الأصوات تصدر عن أجهزة أرضية وأرقام صناعية متصلة بمشروع تصادم الهيدرونات وهو أكبر مشروع علمي وبحثى وأهدافه اكتشاف أسرار المادة المظلمة للكون محاولة منهم لامتلاك أسرار الكون والخلق ويوجد منه نسختين الأولى في سويسرا والثانية في الأردن.

وكالة ناسا أعلنت عن أصوات التي تصدر عن الكواكب، والتي تشبه موجات الراديو، وهي موجات لا تحتاج إلى الهواء للانتقال كما هو الحال في باقي الأصوات وأكدت ناسا عبر بثها تسجيلا لأصوات تلك الكواكب أن لكل منها صوت مميز بل أن البعض يصدر أصوات مرعبة.