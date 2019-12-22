السعودية | إنقاذ شخص دخل عنوة لحظيرة “نمر” في حديقة الحيوانات بالرياض

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:44 صباحًا, 22 ديسمبر 2019 م تمكنت الجهات المختصة يوم أمس من إنقاذ شاب بعد أن تعرض لهجوم من “نمر” مفترس في حديقة الحيوانات بالرياض بعد دخوله عنوة لحظيرته.

ووفقاً لعدة مصادر فإن الجهات المختصة تمكنت من إنقاذ الشخص الذي قيل أنه شاب يافع بعد تخدير النمر وتم نقل المصاب لأحد المستشفيات حيث قالت المصادر أن إصابته كانت في الرقبة وأكدت استقرار حالته.

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