كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن حادثة افتراس نمر لشخص بحديقة الملز في الرياض. وقالت المصادر وفقًا لـ “المرصد” إن الشخص الظاهر في الفيديو هو وافد سوداني الجنسية يدعى محمد عبدالمحسن (24 سنة)، قام بزيارة لحديقة الملز صباح اليوم السبت وتحديداً في الساعة العاشرة.
ونقلت المصادر عن المسؤول بالحديقة ويدعى جوثان بول، أن الوافد السوداني تجاوز حاجزين وسقط داخل حظيرة النمر، وقام الحيوان بافتراسه وتم إطلاق طلقات تخديرية على النمر وإخراج المصاب. وأوضحت المصادر، أن الوافد أصيب بجروح غائرة في جميع أنحاء الجسم، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لاتخاذ اللازم حياله.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة بشأن فيديو افتراس “نمر” لشخص بحديقة الملز.. وكشف جنسيته وحالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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