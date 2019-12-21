شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تفاجئ المقيمين وتقرر إعادة النظر في رسوم «العمالة الوافدة» وسط أنباء تتحدث عن الإلغاء..! ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن المملكة لديها دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة. في ذات الوقت الذي توقعت فيه مصادر اعلامية بالالغاء في ظل السياسة الجديدة التي تتبعها السعودية .

وفي السياق نقل موقع «غرفة الرياض» تصريحات وزير التجارة والاستثمار خلال لقائه برجال الأعمال في مجلس التجار، وقال الوزير: «يوجد مراجعات دائمة ومن ضمنها موضوع المقابل المالي، وهناك دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم».

قد يهمك ايضاً:

بعد ساعات من فتوى الجامع الكبير.. تنفيذ حكم الإعدام في ”سموم” (صور + تفاصيل ).

«خطأ جسيم واعتذار رسمي».. أخيراً حزب التجمع اليمني للاصلاح يغادر صمته ويرد على اتهامه باغتيال اللواء عدنان الحمادي..!

تهديدات جدّية بتوقف أكبر وأهم شركة اتصالات في اليمن بعموم محافظات الجمهورية..!

تحذير رسمي عاجل وتنبيه لجميع اليمنيين في الداخل.. فخ حوثي جديد بعد اعلان الجماعة عن هذا القرار الخطير..!

بعد إعلان طارق عفاش عن عشرة ألوية.. عبدالملك الحوثي يستدعي قوات الحرس الجمهوري و”الخاصة” الموالية لأحمد علي..!

السعودية تعلن عن حدث كبير ومخيف في اليمن والمنطقة نهاية الاسبوع الجاري.. لم يحدث منذ 118 عامًا..!(تفاصيل)

السلطات السعودية تفاجئ المقيمين وتقرر إعادة النظر في رسوم «العمالة الوافدة» وسط أنباء تتحدث عن الإلغاء..! ( تفاصيل )

الإعلان بالإمارات عن وفاة رجل أعمال وملياردير يمني كبير في دبي (الاسم +صورة)

عاجل : جريمة اغتيال جديدة في حضرموت..!



تويوتا تعدّل معشوقة الملايين الأسطورة ”لاند كروزر” Land Cruiser .. شاهد كيف أصبح شكلها الجديد..

أردوغان يرد على شراء الشيخة موزة قطعة أرض بتركيا ويكشف مالذي اشتراه الملك السعودي في تركيا؟

ذهب إلى صالة المعرض لشراء سيارة جديدة.. فارتكبت ابنته ”حماقة لا تغتفر”.. شاهد ماذا حدث وكيف تدخلت السلطات؟

انهيار مخيف ومتسارع للريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار (إليكم آخر أسعار الصرف لهذا اليوم)

Advertisements

شيخ كبير مقرب من الديوان الملكي يستغل ”منصبه” ويغتصب ابنة صديقه المقرب ويصور العملية بالكامل..شاهد كيف كانت النهاية صادمة



سعودية جريئة تهاجم تركي آل الشيخ في إحدى فعاليات هيئة الترفيه .. شاهد ماذا فعلت به؟ .. لن تصدق (فيديو)



سعودة وزارة العمل عدد من المهن خلال اسبوعين وسيتضرر الآلآف المغتربين اليمنين (تفاصيل صادمة)

شاهد إمام الحرم المكي ‘‘عادل الكلباني’’ يدخل المحكمة الجزائية لأول مرة في حياته .. والسبب صادم للجميع

ظهور مثير وغير مسبوق للأمير المعزول محمد بن نايف يتوعد بحدث هام سيهز السعودية في الأيام القادمة.. (فيديو)



بالاسم والصورة.. أول ظهور إعلامي لـ”رجل الإمارات الجديد”.. تعدّه أبوظبي سرًّا منذ سنوات لتنصيبه رئيساً للجمهورية.. لن تصدق من يكون؟



مصير مروع للمستشار تركي آل الشيخ بعد تمكن المرض الخمبيث منه.. و مجتهد، يكشف مالم يكن في الحسبان ويعلق: نعوذ بالله من سوء الخاتمة



وأشار الوزير إلى أهمية دور الغرف التجارية في تبني الحلول للمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال.

وشدد القصبي على أهمية مواكبة التغيير، وأن الدولة مستمرة في مراجعة وتحسين الأنظمة والإجراءات، وتعديل أنظمة البلديات التي صدرت مؤخرا حيث ستخلق المزيد من الفرص الاستثمارية المقبلة، مشيرا إلى أن هنالك تحولا نوعيا في المملكة وفرصا كبيرة وجبارة وثروات طبيعية جاهزة للاستثمار.

وبدأت المملكة تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتبارا من بداية عام 2018 ضمن برنامج التوازن المالي المعلن في 2016.

وبحسب هذا التطبيق نص على دفع من 300 إلى 400 ريال شهريا، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.

وفي 2019 ارتفعت لتصبح بواقع 500 إلى 600 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، ومن المقرر أن تكون ما بين 700 و800 ريال خلال 2020.

وتوقعت وزارة المالية السعودية في وقت سابق أن تحقق الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين سواء العمالة أو المرافقين نحو 56.4 مليار ريال في العام الجاري (2019) مقابل 28 مليار ريال توقعتها للعام 2018، إلا أن إعلان الميزانية الأخير لم يحدد الإيرادات الفعلية المقدرة للعام 2019 أو توقعات إيراداتها للعام 2020.

وأقرت الجهات المختصة بالمملكة في سبتمبر الماضي إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحمل الحكومة السعودية قيمة هذا المقابل.

وبحسب موقع صحيفة «عكاظ» السعودية وقتها فهذا الإجراء يأتي مع «قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي».

وأعلنت الصحيفة «تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه، مؤكدة أن مهمتهما ستكون دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030».

وقالت إن الجهات الأخرى ستلزم، بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء أو قرار ينعكس عنه رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع.

وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية عام 2015 حوالي 31 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعودي، و20.77 مليون سعودي