السعودية | صورتان جديدتان لولي العهد مع وزير الحرس الوطني تشعلان مواقع التواصل الإجتماعي

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

نشر المصور “بندر الجلعود” عبر حسابه على موقع “تويتر” صورتين جديدتين لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تدولها الألاف عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر في الصور ولي العهد مع إبن عمه الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، في إحدى الرحلات الجوية.

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وأظهرت إحدى الصور ولي العهد والأمير عبدالله بن بندر خلال جلوسهما معاً ، وأظهرت أخرى تقبيل الوزير ليد ولي العهد.

وتفاعل الآلاف من النشطاء والمغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع الصورتين اللتين نشرهما الجلعود.