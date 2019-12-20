موعد نزول الرواتب السعودية 1441 تاريخ صرف راتب شهر ربيع الثاني| عداد الرواتب 2019

ننشر موعد نزول الرواتب السعودية 1441 للموظفين الحكوميين في الحسابات البنكية الشخصية الشهر الجاري من العام 1441، حيث تم تحديد موعد صرف الرواتب 1441 من جانب وزارة المالية ومؤسسة نقد العربي السعودي ليصبح بتاريخ السابع والعشرون من كل شهر ميلادي، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- بتوحيد موعد الصرف للموظفين العمومين وإصدار فواتير الخدمات بعد نزول الراتب بالحساب البنكي.

وقد كان موعد صرف الراتب في السابق يتحدد وفقاً للشهور الهجرية وليست الميلادية، حتى تم تغيير مواعيد إيداع الرواتب ليصبح وفقاً للتقويم الشمسي “الأبراج”، مما أدى إلى غضب العديد من المواطنين من موعد نزول الرواتب السعودية لتأتي الأوامر الملكية السامية من جانب مقام خادم الحرمين الشريفين مراعاةً لمصلحة أبنائه وبناته المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز ننشر موعد إيداع الراتب 1441 الشهر الجاري، ومتابعة مستمرة لكي يتم توفير عداد الرواتب أو كم المتبقي على نزول الرواتب في الحسابات الخاصة بمشيئة الله تعالى.

موعد نزول الرواتب السعودية 1441

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ورعاه أوامر ملكية كريمة تقضي بالعمل على توحيد موعد نزول الرواتب للموظفين الحكوميين بالمملكة العربية السعودية، وتنفيذاً لتوجيهاته الكريمة، فقد تم تحديد موعد إيداع الرواتب رسمياً ليصبح في تاريخ 27 من كل شهر ميلادي، كما تم التوجيه أيضاً بتوحيد مواعيد الفواتير (الكهرباء، المياه) ليصبح في الأسبوع التالي لصرف الرواتب السعودية، وقد جاءت هذه الأوامر الملكية تيسراً على المواطنين نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الحكيمة 2030.

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ومن يرغب في التعرف على مواعيد نزول الرواتب بالتاريخ الميلادي والهجري الشهر المتبقي من العام الميلادي ديسمبر 2019، يمكنه ذلك من خلال الجدول المتضمن موعد نزول الرواتب السعودية 1441 الخاص بشهر ربيع الثاني المرفق بالتالي:

م اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي 1 الخميس 29 ربيع الثاني 1441هـ 26 ديسمبر 2019م

موعد نزول الراتب شهر 4

من المقرر ووفقاً لمواعيد صرف الرواتب الرسمية المحددة سلفاً أن يتم صرف رواتب شهر 4 الهجري الجاري يوم الخميس بتاريخ 26 ديسمبر 2019 الموافق لتاريخ 29 ربيع الثاني 1441هـ، حيث يتم البدء في تحويل الراتب بالحساب الشخصي على البنك التابع له في الساعات الأولى من صباح يوم الصرف، ويتم إرسال رسالة التحويل على الهاتف المُسجل لدى البنك، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر الوقت المتبقي على صرف الرواتب الشهور المقبلة بمشيئة الله تعالى.

وبحساب الوقت المتبقي على إيداع رواتب ديسمبر 2019 الموافق لشهر ربيع الثاني 1441هـ اعتباراً من اليوم الخميس بتاريخ 19 ديسمبر 2019 الموافق 22 ربيع الثاني 1441 وحتى يوم الصرف والإيداع، فإن عدد الأيام المتبقية هو (7 أيام).