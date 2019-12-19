شكرا لقرائتكم خبر عن فوز العتيبي : بنات السعودية يعشقون الرجل الديوث وأكره البدوي .. وهكذا جاءها الرد السريع! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت فوز العتيبي الجدل عندما طالب الشباب السعودي أن يتحول كله إلى ما يطلق عليه ديوث، وهو الرجل الذي يقبل الفاحشة في أهل بيته، وقالت البنات بحبوا الديوث، وإنها تكره البدوي راعي الإبل و الغنم.

و هاجم نشطاء على مواقع التواصل الناشطة السعودية فوز العتيبي، بسبب دفاعها عن كلمة ”الديوث“، مؤكدين أن مثل هذه الألفاظ تفسد الذوق العام، خاصة أنه لفظ خارج وغير محبب التلفظ به مجتمعيًا.

قد يهمك ايضاً:

فوز العتيبي : بنات السعودية يعشقون الرجل الديوث وأكره البدوي .. وهكذا جاءها الرد السريع! (فيديو)

امرأة سعودية.. خالها.. هو أبوها!.. وعندما عرف زوجها قصتها، كانت نهايتها صادمة!

بكل جرأة.. داعية إسلامي كبير يتحدث عن العلاقة الحميمية بين والده ووالدته ويكشف: أمي كانت تتذوق بول أبي (فيديو صــادم)



دراسة بريطانية تفجر مفاجأة: البنات السعوديات في المرتبة الثالثة عالميًا في الدلال والجمال .. شاهد من هن في المرتبة الأولى والثانيةِ!

رسالة موجعة من حفيد مفتي السعودية لأمير سعودي تهز المملكة



صبي في الثامنة يتزوج امرأة « ستينية متزوجة» في جنوب إفريقيا.. وعند ليلة الدخلة كانت الصدمة!

صادم.. فتاة مراهقة تلقي بشاب ارضاً في شارع عام وتخلع ملابسة وتغتصبة أمام المارة ! (شاهد)



شاهد.. والد المتهم بقتل اللواء ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ يخرج عن صمته لأول مر ويشعل السعودية بهذا التصريح الصـادم!..ماذا قال؟؟!

من جديد .. مجتهد يفتح الملف ويفجر مفاجأة مزلزلة بشأن مقتل اللواء “الفغم” .. من هو الذي قُتل بجانبة وهذا كان هو المستهدف الفعلي للعملية (لن تصدق)



من تحت ‘‘التنورة’’.. وافد يصور الفتيات أثناء التسوق ويلتقط (فيديو واضح) بحيلة شيطانية (شاهد)

الدخان المغشوش في السعودية يفجر الخلاف بين إعلاميين سعوديين .. ” العلياني ” يهاجم ” المديفر ” ويتهمه بالانقلاب والسرقة

عاجل : اللواء جواس ينقلب على الرئيس هادي .. والمجلس الانتقالي يتأهب للحرب ويصدر إعلان عسكري قبل قليل

Advertisements

سعد الحريري يحسم الجدل ويعلن قراره النهائي بشأن ترشيحه لرئاسة الحكومة؟



محمد بن سلمان يوجه ضربة موجعة لأردوغان ومهاتير محمد.. لن تصدق مالذي أعطاه لعمران خان مقابل إلغاء مشاركته في قمة كوالالمبور

عاجل : انفجار الوضع عسكريًأ واشتباكات عنيفة في مدينة عدن (تفاصيل طارئة)

العثور على ” فرعون ” في موطنه الاصلي ” اليمن ” منذ 3000 سنه ق.م .. والأهالي يعثرون على ثروة لا تقدر بثمن (صور)

عاجل : وثيقة مسربة تفجر فضيحة عسكرية تركية بشأن الطائرات المسيرة التي اشترتها قطر (تفاصيل صادمة)

عبدالباري عطوان يتنبأ بأحداث مزلزلة ستهز السعودية ومصر بعد القمة الإسلامية برئاسة أردوغان ومهاتير محمد ويفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن إيران

عاجل : المقدشي وضباط من الجيش الوطني يعلنون انشقاقهم عن الشرعية وانضمامهم للحوثيين..والبخيتي يستقبلهم في صنعاء (أول صورة)

خطيبة خاشقجي تهاجم السعودية وتستنكر قيام ناديين ايطاليين بمباراة كروية في المملكة



قيادي بارز في الحزب الإسلامي الماليزي : لهذا السبب نعارض حكومة مهاتير محمد



عربي يتحرش بابنته المراهقة طوال دراستها في الثانوية .. وعندما تزوجت كانت الصدمة في ليلة الدخلة!

بالشورت فقط .. ظهور جريء للناشطة السعودية فوز العتيبي يفجر غضب واسع في مواقع التواصل بالمملكة (فيديو)

وكانت فوز العتيبي قد نشرت فيديو عبر حسابها على ”سناب شات“ قالت فيه: ”بلاش تقولوا على الرجل اللي ما بيتحكم في حياة مراته وإخواته ديوث، لأن بهذا الشكل تصبح الكلمة حلوة والبنات يحبونها لأنها ارتبطت معاهم بشخص كثير حلو مع أهل بيته وما بيغلط فيهم“.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع التدوينة وجاءت معظم التعليقات لتهاجم الناشطة السعودية، قائلين‏:

”‎مادام بداية حياتكم أنتي وزوجك بدأت بكلمات قذره مثل ديوث وغيرها، ما أعرف كيف رايح تكملوا حياتكم وتنجبوا أطفال!! ما أتوقع رايح تستمر حياتكم إذا هذي أولها للأسف“

وأضاف آخر: ”‏‎الشخص اللى يرضى محارمة تطلع في السوشيال ميديا أو يسوي حركات في التصوير مثل بوس وشفشفة ويظهرها على العالم هذا ديوث ديوث ديوث، أجل وش شكل الدياثة خضرا وزرقا“.

ودائمًا ما تثير فوز العتيبي الجدل، وكان آخرها عندما تعرضت لانتقادات لاذعة، بسبب تغريدة هاجمت فيها عددًا من ”البدو“، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بـ“العنصرية“.

وغردت العتيبي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلة: ”‏بقولكم شيء يضحك دايم تجيني تعليقات بدوية لحجية كنت أحسبهم حضر عنصريين أمس اكتشفت واحد منهم يقرب لي المشكلة أقاربي كلهم بدو راعين قصايد ونياق وغنم“.

وتابعت: ”أكره البدوي اللي مستحقر أصله ويظن أنه لازم يبقى دايم في مؤخرة الركب لأنه بدو، العزه العزه لا بارك الله بالضعف“.

وفوز العتيبي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، الأمر الذي أثار جدلًا بين المتابعين وجعلها محط أنظار الجميع.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع التغريدة، حيث استهجن بعضهم ما اعتبر عنصرية في حديث العتيبي، في حين عبر الكثير منهم عن فخره لأنه من“البدو“.

وكتب متابع يدعى ”بيبو“ يقول: ”الواحد يدخل تويتر في أمان الله يلاقي نفسه عنصري“، بينما غردت ”يارا“: ”هما بس الحضر العنصريين“.