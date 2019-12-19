شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمير فهد بن سيف النصر بن سعود يُرزق بـ أحمد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف حساب «آل سعود» الخاص بأخبار الأسرة المالكة «حفظهم الله»، عن عضو جديد في العائلة ولقد أسماه والده الأمير فهد بن سيف النصر (أحمد). ونشر الحساب صورة للأمير وابنه، معلقًا: « رزق الأمير فهد بن سيف النصر بن سعود بن عبدالعزيز بمولود ولقد أسماه (أحمد) جعله الله من مواليد السعادة ومن حفظة كتابه الكريم ومن البارين بوالديه».

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