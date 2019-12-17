السعودية اليوم / الجيش الجزائري يكتشف مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار



الجزائر 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

كشفت دورية تابعة للجيش الجزائري اليوم مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي الجنوبي ببرج باجي مختار اشتمل على مدفعين ثقيلين وقواذف صواريخ آر بي جي وثلاث بندقيات مختلفة .

كما ضم المخبأ وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية قذائف عيار100 ملم وكمية كبيرة من الذخيرة الخفيفة .

// انتهى //

22:34ت م

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