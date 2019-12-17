صادم : أشهر علماء السنة في السعودية يفتي بجواز ”نكاح المتعة” في هذه الحالة!.. وهكذا جاءه الرد الصاعق (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - استنكر الكاتب السعودي تركي الحمد فتوى الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، حول جواز الزواج بنية الطلاق درءا للفتنة.

وكتب الحمد قائلا : أليس زواج المتعة أجدى، فهو قائم على الوضوح والصراحة بين الطرفين في مثل هذه الحالات، وله سند شرعي في الفقه الجعفري، وهو من المذاهب الإسلامية التي اعترف بها الأزهر في الخمسينيات.

وأضاف الحمد أن الزواج بنية الطلاق فيه شبهة الخداع والمكر، ولا أظن ذلك يتسق مع روح الأخلاق في الإسلام".

يأتي هذا عقب فتوى للمغامسي بجواز الزواج للطلبة المبتعثين والمسافرين، بنية الطلاق، في حالة خوفهم من الوقوع في الفتنة.

وكان المغامسي قد أكد من خلال من برنامج الأبواب المتفرقة أن المرء إذا خاف على نفسه من الفتنة من الحسناوات في الأسواق والمطاعم والفنادق أو كان مبتعثا فإنه يجوز له الزواج بنية الطلاق.

وعن طبيعة وأركان هذا العقد في الزواج يقول إن الرجل يقدم على ذلك وهو مستوفي لشروط وأركان عقد الزواج، لكنه يضمر في نيته الطلاق، وهذه النية ليست مكتوبة أو مشروطة في العقد.

وأوضح المغامسي أن هذه الصورة كانت جائزة في المملكة في زمن المفتي السابق عبد العزيز بن باز الذي كان يرى بجواز ذلك، في حين كان يرى الشيخ ابن عثيمين الحرمة.

وأشار إلى أن المفتي الحالي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يرى الحرمة، كما كان يرى ابن عثيمين، وأن ذلك يعتبر تغريرا بالزوجة، وولي أمرها، كما أنه يعتبر نكاحا أشبه بالمتعة.

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