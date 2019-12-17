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وفاة "مها الفريح" إحدى أشهر الناشطات على إنستجرام في حادث بالسعودية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

توفيت الناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي، مها الفريح، إثر حادث مروري، بينما كانت في طريقها لتدريس القرآن لطالباتها.

 

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وتمت الصلاة على مها الفريح بعد عشاء أمس، في جامع الملك فهد بمحافظة عيون الجواء بالمملكة العربية السعودية، وفقا لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الكترونية في المملكة.

 

‏وتعد مها الفريح، إحدى الناشطات المشهورات على تطبيق الصور الاشهر إنستجرام وانتشر مقطع فيديو لها قبل وفاتها بساعات، تداوله ناشطون بعنوان « آخر سنابات مها الفريح... ادعوا لها بالرحمة.

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