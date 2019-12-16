شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يشرح طريقة ارتداء بندانة ميدل بيست والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عن طريقة ارتداء البندانة لحضور حفل ميدل بيست الذي سيقام في إطار فعاليات موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ فيديو عبر حسابه الشخصي بـ ” تويتر ” برفقة أحد الأشخاص ويدعى (جميص) حيث علّق تركي قائلًا: ” راح نشرحلكم طريقة لبس البندانة مع هذا الشخص واللي هسميه جميص لحضور حفل ميدل بيست يوم الخميس.. البس البندانة ياوحش.. ويلا ننطلق “ .

ولا يزال هاشتاج ” نلبس البندانة ونروح ننبسط ” الذي دشنه آل الشيخ يتفاعل عليه الجمهور على ” تويتر “ منذ قيام آل الشيخ بنشره الجمعة الماضية عبر حسابه الشخصي .